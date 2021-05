Los motivos por los que Luis Novaresio no pudo ir a LAM

Luis Novaresio fue uno de los invitados para este lunes feriado en LAM, día que marcaba el regreso de Ángel de Brito después de sufrir coronavirus.

Pero el prestigioso periodista tuvo que cancelar a último momento su visita por un problema de salud que el conductor del programa de El Trece explicó en detalle.

"Le mandamos un beso a Luis Novaresio que hoy iba a estar con nosotros. Se intoxicó anoche con sushi, así que está un poco mal del estómago. No puede salir a hablar”, reveló De Brito.

Ángel de Brito y Andrea Taboada: así fue el regreso a LAM tras el coronavirus

Ángel de Brito y Andrea Taboada retomaron sus actividades en LAM después de sufrir el coronavirus.

El jurado de La Academia estuvo aislado en Miami, a donde viajó para vacunarse, y la "angelita" se contagió la enfermedad.

“Tuve menos fiebre. Y no perdí el olfato ni nada. Pero no tenía apetito y me cuesta subir las escaleras. Me agito. Pero el médico me dijo que fuera de a poco porque tarda el cuerpo en acomodarse y tener el mismo ritmo”, explicó Andrea Taboada sobre los síntomas de la enfermedad.

