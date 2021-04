Viviana Canosa le dedicó un emotivo video a Luis Novaresio en la víspera de su cumpleaños

En la víspera de los festejos por el cumpleaños de Luis Novaresio, su amiga y colega, Viviana Canosa, decidió dedicarle un sentido homenaje.

Sobre el final de su programa en A24 y antes del pase con el periodista, Viviana compartió un video en donde su pareja Braulio Bauab le agradece.

"Vera me dio esta rosa para vos. Te quiero decir gracias, como sos con Vera, con Vir, su mamá y con toda mi familia. Te amo y quiero envejecer con vos", le dice Braulio junto a Virginia Laino, quien es la mujer con quien la pareja hoy en día cría a Vera.



El emotivo momento televisivo terminó con todos cantando el tema Solo importas tu de Franco de Vita.

Luis Novaresio y Braulio Bauab, sobre la coparentalidad: "Somos una familia alternativa sin rótulos"

“Lo conocí a Braulio ya teniendo una hija y a mí me pareció fascinante. Vera tenía un año y medio, por lo cual no tuve nada que aceptar o no aceptar. Es una bendición. El resto se fue construyendo, las relaciones no se cristalizan, se van construyendo. Y la verdad es que siempre fue para más, para sumar. Yo lo que sumé a esta familia es una criatura más para criar", le dijo Luis Novaresio a CARAS meses atrás.

"Yo no sé qué le aporto a esta familia, pero sé que a mí me recontra aporta: el amor por Braulio, el amor por Vera, y además conocí a una persona como Virginia que es excepcional. Vera tiene la ‘bendición laica’ de tener a Virginia como una mamá fuera de serie, lo que yo siempre imaginé que debería ser una madre. Y Braulio como papá es fantástico, además de ser la persona que yo quiero. Así que yo no se muy bien qué aporto, pero te aseguro que me divierto mucho. Mi cabeza se amplió un montón. Yo no tenía en mi agenda pasar toda una tarde jugando con un niño, y ahora forma parte de mis prioridades. Mi cambio de trabajo también tiene mucho que ver con esto, saber que hay ‘un alguien más’ que es Vera. Terminar de trabajar a la una de la mañana en el invierno era muy duro. No renegaba porque es mi trabajo y para mí es un privilegio, pero pudiendo elegir me parece que está rebueno tener una estructura más ordenada”, agregó sobre esta familia ensamblada que formó.

