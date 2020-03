Marcelo Tineli anunció cuál será la cortina musical del Bailando: "Me rompió la cabeza"

"Vamos a empezar el 27 de abril con la temporada 31 de ShowMatch. Estamos muy felices otra vez de estar en la pantalla de eltrece", comenzó Marcelo Tinelli en un video ue compartió a través de sus redes

En ese momento, el conductor se centró en el tema musical que será la cortina del programa y dijo: "Siempre que estamos preparando todo en estos meses pienso en el tema musical del programa. Y Federico Ruiz es el musicalizador desde hace 30 años y siempre manda dos, tres, cuatro temas. Y empiezo a dudar: si acertaré con este, con el otro… Y ese año me mandó uno solo. Y me rompió la cabeza. Me encantó. Y me di cuenta que era un artista que me encantaba. Y escuché su voz y para mí es híper groso. Después lo puse en altavoz, estaba mi hija con el novio, y les pregunté: ´¿te gusta el tema?´ Sí, pero lo canta tal. Así que estoy súper feliz, emocionado, porque el tema de este año es de Coti (Sorokin)”, contó Marcelo.

“Te admiro profundamente. La va a romper”, agregó el conductor muy emocionado.

“El tema se llamará ´Por ahí´. Vos sos mi amigo, es la primera vez que te veo, pero me resulta tan familiar lo que hacés. Tenemos historias parecidas, muy contento, somos del interior y hemos forjado nuestro lugar, salvando las millones de distancias. La canción está hecha especialmente para el programa, para tu decir… Tiene todas frases que me siento identificado”, dijo Coti.