Netflix es la plataforma de contenido online más grande del mundo y como tal debe ir actualizándose constantemente para que los usuarios la sigan eligiendo por sobre la competencia.

Con la intención de brindarle a los clientes la mejor experiencia posible, Netflix habilitó en todos los dispositivos la opción de editar el formato de los subtítulos. Esta configuración ya estaba disponible en teléfonos celulares, pero ahora se extendió a televisores, tablets y consolas de videojuego.

Esta nueva actualización, le permite a los usuarios cambiar el tamaño y color de la letra de los subtítulos para que puedan ejercer una lectura rápida y cómoda sin forzar la vista o tener que revovinar para volver a leer algo que se les pasó por alto.

Eso no es todo, ya que también podrán elegir si el subtítulo sale con fondo o no. El cambio no fue aplicado al azar, sino que Netflix se basó en un estudio realizado por Verizon Media que dio como resultado que el 80% de los estadounidenses prefieren ver contenido subtitulado.

Cómo editar el formato de los subtítulos

Salieron a la luz muchos tutoriales sobre cómo hacer el cambio para poder visibilizar la letra de los diálogos de diferentes formas. Desde la parte de configuración de cada perfil, el usuario podrá experimentar qué tamaño y tipología le resulta más comoda a la hora de leer.

Javier, de "Unboxing Hasta La Médula" explicó el paso a paso que hay que seguir para poder modificar los subtítulos y aclaró que cada perfil debe hacer su propio prodecimiento ya que aunque sea una sola cuenta, no impacta en todos los perfiles por defecto.