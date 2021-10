Rocío Marengo tras su catarsis en “La Academia” contra Eduardo Fort: \"Dejen de decir que estoy separada\"

Hace pocas semanas, Rocío Marengo tomó por sorpresa a Marcelo Tinelli tras los reclamos contra Eduardo Fort después de una coreografía excelente que le valió los halagos del jurado. El cansancio de la actriz venía tras meses de insistirle a su pareja que la acompañe al piso, pedido que siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo. Si bien tras esa gala muchos insistían con la inminente separación de Marengo y Fort, al parecer, la realidad sería muy distinta.

“Dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy, estoy con Edu”, dijo antes de iniciar su performance.

Sobre quienes la alentaron en el vivo, Rocío Marengo explicó que se trataba de un grupo muy cercano a ella. “Son mis amigas de mi edificio de soltera, que siempre me bancaron desde el día uno y me dejan notitas por debajo de la puerta”, dijo, confirmando que volvió a vivir en su piso de Cañitas mientras Fort se encuentra trabajando en Estados Unidos.

“Ya sabemos que, si no viene, se lo pierde. Mirá la cantidad de gente, la pasamos bien. Si quiere pasarla bien, que venga, y si no, que no venga”, agregó al ver la arenga buena onda de sus amigas.

Los verdaderos motivos del descargo de Rocío Marengo

Después de este escándalo, el periodista Pampito Perelló Aciar se animó a contar cuáles fueron los motivos ocultos por los que decidió estallar en el aire. "Esto lo cuento porque ella lo contó públicamente, en su momento, pero otra de las cosas por las que Marengo está dolida es porque le gustaría ser mamá. En un momento dijo: 'Yo ya tengo tantos años, apuesto a esta pareja'", dijo en Mañanísima en Ciudad Magazine.

"Esto lo cuento porque ella lo contó públicamente, en su momento, pero otra de las cosas por las que Marengo está dolida es porque le gustaría ser mamá. Ayer en un momento dijo 'yo Ya tengo tantos años, apuesto a esta pareja'", aclaró.