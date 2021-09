Sabrina Rojas habló de Jimena Barón, tras blanquear su romance con el Tucu López

Sabrina Rojas es una de las figuras del momento y su romance con el Tucu López el más comentado del último tiempo.

Invitada a LAM, la actriz habló por primera vez de Jimena Barón, quien fue vinculada a Luciano Castro y fue pareja del Tucu López. "No me gusta hablar de ella", dijo y aclaró que por respeto a la ex novia del locutor.

"Me cae súper bien. No sé por qué me dejó de seguir, creo que fue cuando hizo limpieza. Después la dejé de seguir yo porque habíamos perdido el vínculo", aclaró Sabrina Rojas sobre esa coincidencia en redes sociales.

Jimena Barón dejó de seguir en Instagram a Sabrina Rojas.

"Me parece una artista increíble, muy buena actriz. Escribió canciones que nos representan a todas las mujeres", siguió.

Sabrina Rojas confirmó su romance con el Tucu López hace poquitas semanas y no se esconden. Sobre cómo tomó Luciano Castro este nuevo amor aseguró que mantienen su vínculo en la más absoluta armonía. "Es un muy buen padre, dedicado y preocupado por todo lo que pasa con sus hijos" , dijo en el programa de Ángel de Brito.

Luego, se refirió a un detalle de su personalidad desconocido: "Luciano tiene complicaciones con la vida. Se hace problemas por cualquier cosa y se enrosca mucho con todo", agregó.

Sabrina Rojas y Tucu López, romance afianzado.

AM