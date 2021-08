Virginia Gallardo estalló en llanto en Intrusos: el descargo por la serie de Ricardo Fort

La serie de Ricardo Fort está generando polémica y fue Virginia Gallardo la primera figura en decir que no a su participación.

Pero la panelista de Intrusos dio sus motivos por no ser parte de esta ficción y respondió después de que Martita y Felipe Fort, quienes se mostraron decepcionados por esta decisión.

La bailarina habló sobre su relación con Ricardo Fort y las versiones de “interés” que la rodearon durante su vínculo con el millonario. “Nada estuvo pactado. No hubo plata. Elegí estar con una persona que venía con todo eso. Mientras todos pensaban que viajábamos a Miami para ostentar, nosotros íbamos a ver médicos. Yo estuve en su primera operación de espalda”, dijo la correntina entre lágrimas.

“Por el momento, me llaman en su círculo íntimo porque subsistí. Nunca quise ser el centro de la atención. Esa relación me dio visibilidad, pero no lo busqué. Ni al velorio fui. No espere este final”, siguió sobre su relación con la familia.

Luego, también sentó su postura sobre la reacción de Martita Fort. “A Martita la entiendo. Le di mi explicación y quizás no le bastó. ¿Qué más de todo lo que mostramos puede salir? ¿Qué se van a cuestionar?", disparó.

La reacción de Martita Fort por la ausencia de Virginia Gallardo

Días atrás, la hija de Ricardo Fort, Martita, dio su opinión por la ausencia de Virginia Gallardo en la tira. En diálogo con sus seguidores, la joven fue contundente cuando le consultaron por esta polémica.

"¿Estás de acuerdo con la serie que se va a hacer de tu papá?”, le preguntaron y ella contestó: “Sí, muy. Estamos quienes realmente tenemos que estar. Además cuando vuelva voy a estar a full con los ensayos para que salga todo perfecto”.

Martita y Felipe Fort, enojados con Virginia Gallardo.

Luego, la interrogaron sobre Gallardo. “¿Escuchaste lo que dijo Virginia de su participación en la serie?”, indagaron sus followers y la Martita contestó, tajante: “Sí, no estoy de acuerdo, pero es su elección”.

AM