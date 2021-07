Virginia Gallardo reveló que le ofrecieron trabajo en Hollywood como la doble de una famosa actriz

En Intrusos, Virginia Gallardo sorprendió a todos al revelar una insólita anécdota que la vincula a una famosa actriz de Hollywood.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich hizo un repaso de varias estrellas como Sylvester Stallone, Johnny Deep, Arnold Schwarzanegger y Chris Pratt junto a sus dobles de cuerpo. En ese momento, la ex de Ricardo Fort decidió hacer su revelación: “A mí, productores de Hollywood me ofrecieron llevarme para ser doble. ¡No se rían! Fue cuando no era conocida. Yo era extra en una película de James Bond cuando estuve en Panamá. Grabamos tres días en una especie de fiesta y es una imagen muy pequeña”, dijo Virginia, que trabajó en 007 Quatum of Solace (2008).

“Me pidieron que haga de doble de Tori Spelling de Beverly Hills 90210. Entonces, en el set de grabación, todos los yankees me llamaban: ‘Tori, come here’”, continuó Gallardo su divertida anécdota.

“Yo estuve en Panamá tres meses, extrañé y me volví. Después tuve un montón de otros contratos y ofertas, pero extrañé y me volví. Volví por mi familia”, dijo sobre aquellos años en donde comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.