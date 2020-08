Agustina Casanova mostró cómo transformó su casa

Cuando la cuarentena llegó para quedarse y provocar cambios inevitables en la vida de la gente, Agustina Casanova (34) no se desesperó. Columnista de espectáculos de Telefe Noticias desde hace nueve años, y ansiosa por el nuevo desafío de conducir ESPN Redes junto al “Chino” Leandro Leunis (39), Ramiro “Zuca” Conti (33) y Julián Bellese (27), tanto la gente del canal de aire como de ESPN/Disney le comunicaron que los contenidos se iban a seguir generando desde los hogares en forma remota a través de teléfonos celulares.

Una decisión que se tomó el 20 de marzo y que obligó a la periodista a “amigarme con la tecnología”, con un primer paso tan concreto como necesario: elegir el lugar de la casa que pasaría a convertirse en su nuevo estudio de transmisión.

Con la ayuda de su marido, Lautaro Mauro (48), y la complacencia de Cooper, su Pomeranian de un año y medio, la periodista analizó que espacio de su departamento de Núñez contaría con la iluminación requerida y no rompería la armonía familiar.

Todas las miradas se dirigieron hacia el living, que con un par de modificaciones mutó su funcionalidad. “Transformé el living en mi nuevo estudio”, sentencia hoy Agustina, para nada arrepentida de una decisión que le permitió cumplir con sus compromisos profesionales: “Lo primero que hice fue buscar un tutorial en YouTube para aprender con qué iluminarme y, sobre todo, cómo hacerlo. Compré una escalera chica y dos reflectores Led en la ferretería del barrio, le sumé un aro de luz que usaba para maquillarme y hacer videos para las redes, y así dispuse de mi propio equipo para transmitir con el celular”, recuerda sobre esos días de tanta incertidumbre y tensión.

Además de adecuar la ambientación a una cuarentena que “pintaba y pinta para largo”, la influencer de Multitalent Agency debió hacerse cargo de su propio make up y peinado, apoyándose a la distancia con su vestuarista, Josefina del Campo, para el armado de los looks.

“El ser metódica me ayudó a tener un orden, y más allá de que tenga que estar producida para la TV, me gusta verme y sentirme bien. Por eso me maquillo y me peino todos los días y me visto para estar arreglada. Al disponer de más tiempo descubrí marcas cancheras de pequeños emprendedores que me hacen sentir cómoda y a la moda”, aseguró.

También contó que la pandemia la obligó a cambiar su rutina de entrenamiento habitual, ya que ahora se conecta dos veces por semana con un personal trainer, Christian Castano, que la supervisa vía remota desde una cadena de gimnasios de Los Angeles.

“Me armó un circuito de tonificación y cardio para espacios reducidos. Me ayudó mucho en lo físico, pero sobre todo en lo mental”, explicó, y reveló la trama emocional que le trajo aparejado el aislamiento: “Estos meses fueron una montaña rusa de emociones, tengo días buenos y malos. Siempre intento rescatar lo positivo, de nada sirve la queja o el lamento. En lo laboral soy una afortunada de poder seguir haciendo lo que me gusta desde casa, viví un proceso de adaptación y aprendizaje valioso. Conocerse a uno mismo y confiar en nuestro potencial es lo que garantiza sobrellevar el momento lo mejor posible”.

Con los fines de semana como únicos días de descanso televisivo, Casanova comienza cada jornada laboral tomando unos mates y conectada vía Zoom con la producción de ESPN Redes. Como el horario del programa varía según las transmisiones del fútbol internacioanl, la disposición y la atención es permanente. Las notas la conectan con deportistas, entrenadores y artistas diseminados por el mundo.

"Recuerdo la entrevsta en simultáneo que hicimos con los tres hermanos Simeone: Giovanni (25) desde Italia, Giuliano (17) desde España y Gianluca (22) en Buenos Aires. También grabamos una competencia muy divertida de cocina preparando un omelette bajo las ordenes del chef Christophe Krywonis (55)”, acotó.

Después, entrada la tarde, Agustina se integra a las transmisiones en vivo de Telefe Noticias, el noticiero nocturno que conducen Rodolfo Barili (47) y Cristina Pérez (46). Abocada allí a las luminarias del espectáculo, debe estar conectada de lunes a viernes entre las 19:45 y las 22:00: “Con Lautaro nos fuimos adaptando a la nueva rutina, y Cooper no entiende todavía porqué estamos todo el día en casa invadiendo su espacio. Se puso más mimoso y ahora duerme con nosotros en el cuarto”, destaca Agustina, mientras su marido confiesa por lo bajo que llegó a encerrarse en el baño con su perro para no interrumpir una transmisión en vivo de su mujer.

Convencida de que la pandemia significa un parate mundial que nos terminará fortaleciendo, Agustina admite que extraña y mucho los encuentros con amigos tanto como ir a un bar, a un recital o al teatro. “Trato de conectarme mucho más con mis deseos entendiendo que ésto nos atraviesa a todos”, reflexiona, sin dejar de agradecer por sentirse una “afortunada” de conservar sus fuentes de trabajo dentro de un contexto por demás complejo.