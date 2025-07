Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras 18 años: el comunicado oficial y el rumor de una tercera persona

Este martes, Nico Vázquez y Gimena Accardi confirmaron públicamente su separación después de 18 años de relación. La pareja, una de las más queridas del espectáculo argentino, compartió un comunicado conjunto a través de sus redes sociales en el que explicaron que la decisión fue tomada con dolor, pero también con madurez y respeto.

“Después de compartir con Nico Vázquez 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comienza el texto que sorprendió a sus seguidores.

En el mensaje, ambos explicaron que intentaron sostener la relación y que tomaron la decisión luego de atravesar diversas etapas: “Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”.

Comunicado de Gimena Accardi

A pesar del final de la pareja, remarcaron que el amor y el respeto siguen presentes: “El amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una”.

El posteo se viralizó rápidamente y causó impacto, sobre todo porque hace poco, en la ceremonia de los Martín Fierro de Teatro, Nico le dedicó el premio a Gimena desde el escenario: “Gracias Gime, amorcito, por bancarme, por bancar a todo lo que le pasa a este pibe en la cabeza”.

Comunicado de Nico Vázquez

Por qué se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi

Sin embargo, en medio de la tristeza, comenzaron a circular rumores. En el programa Sálvese Quien Pueda (América), Yanina Latorre aseguró que la ruptura no sería tan reciente como parece. “Me llegó el dato de que estaban separados hace un tiempo y no lo querían contar. Me dicen que en los Martín Fierro se los notaba distintos, que Nico estaba de mal humor y ella también”, reveló.

Además, Latorre deslizó que habría una tercera persona involucrada. “Me dijeron que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de alguien más”, lanzó al aire, aunque sin dar nombres.

En esta misma línea, luego de las 20 horas, Nico Vázquez habló con Ángel De Brito en LAM sobre su ruptura con Gimena Accardi tras 18 años de relación.

