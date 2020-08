Barby Franco impactada por la inesperada aparición en el cielo

Barby Franco no gana para sustos. Además del fantasma que según ella la visita en su casa, ahora, la novia de Fernando Burlando creyó que estuvo cerca de los extraterrestres.

Cuando hacía su entrada en el programa que conduce Pampita, la panelista, tuvo su espacio para relatar lo que le había sucedido: "Habíamos salido del campo, íbamos por la ruta y tuve que hacer una parada técnica. Frená frená", le dijo a su novio entre San Miguel del Monte y Cañuelas. "Miro hacia arriba y le dije a Fernando: Mirá mi amor. Miro arriba desesperada porque veía una linea de 40 lucecitas volando arriba nuestro. Le dije ¡Ay me están viendo los OVNIS, me van a chupar!".

Ante la sorpresa de los presentes en el estudio, la modelo continuó con su relato. "Burlando sale de la camioneta y después sacamos unas fotos pero no se llegaban a ver bien, pero después me dijeron que eran satélites que están alrededor de la tierra y son de una empresa privada. Pero en ese momento pensé que eran extraterrestres", dijo y agregó: "Me están siguiendo los fantasmas, dije. Fue una experiencia muy linda. fueron 5 minutos de ver esa situación que fue increíble".

Pampita aprovechó la oportunidad para preguntarle por el fantasma que, según asegura Barby, merodea en su casa."¿Y qué pasa con el fantasma? ¿Se volvió a manifestar?", indagó la esposa de García Moritán.

Relajada y con humor, Barby agregó: "Ahí anda Mateo (así lo bautizó). Está buena onda. Ayer estaba sola en casa y escuché unos ruiditos y le dije: Che,¿ todo bien? estoy por cocinar. Te hago un bizcochuelo si querés. Y no rompió más los huevos".

Para finalizar, Franco dijo: "Mateo está re contento. Vive en Barrio Parque. Está rechocho. ¡Boludo le dicen a Mateo!".