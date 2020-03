Preocupa la salud de Bartolomé Mirte tras ser internado

Bartolomé Mitre (79) está internado en terapia intensiva en el Instituo Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Sobre los motivos y su estado actual hay diferentes informaciones. Por una lado, Yanina Latorre aseguró que "está en coma" y por el otro Esmeralda Mitre, hija de Bartolomé, que aseguró a Caras Digital que "no es nada grave y recibirá el alta pronto".

En Los Ángeles de la Mañana, Latorre aseguró que Mitre "tuvo que ser asistido de forma urgente por un ataque de epilepsia y está en coma". Y agregó: "Está hace cuatro días y no puede recibir visitas".

"No es Coronavirus, aviso desde antes. Está internado de urgencias en el Diagnóstico, la información que yo tengo es porque le dio un ataque de epilepsia y, lo duro y lo triste de todo esto es que no la está pasando bien. Dolores Mitre lo acepta, Nequi y toda su familia también, no se porqué Esmeralda lo niega. La verdad que no lo entiendo. Está hace cuatro días y lo duro de todo esto es que no puede recibir visitas, está en coma", confirmó la periodista y panelista de Los Ángeles de la Mañana.

La información difiere cuando se le consultó desde este portal a Esmeralda: "Papá esta en terapia porque como tuvo un transplante de riñón está inmunodeprimido y no puede no estar controlado. Fue como siempre a hacerse un chequeo en el sanatorio y lo pusieron un rato en terapia para ver cómo estaba. Pero está muy bien, entre hoy y mañana vuelve a su casa. No hay nada grave".

Por su parte, Bartolomé, otro de los hijos del empresario, dejó un mensaje en las redes: "Fuerzas viejo!!!".

Por Por Federico Levin y Victoria Fridman