Bianca Cherutti, la hija cantante de Miguel Ángel: "Papá es mi gurú"

Curiosa, histriónica... Sabe que esas características no sólo la convirtieron en una buscadora incansable de su Fuego Sagrado, sino que son una marca indeleble que porta en su ADN. Bianca Cherutti (25) inmediatamente nos conecta con su padre, Miguel Angel Cherutti (63), que ahora también oficia de productor de sus primeros pasos artísticos, además de ser como un Gurú, como ella misma confiesa. Cuando terminó la secundaria, por su amor por los animales, estudió Veterinaria, pero no completó la carrera. No era lo suyo.



Después incursionó en la Licenciatura en Artes Dramáticas y ahora le falta un año y medio para terminar la carrera de Comunicación Social. Además estudió Comedia Musical, canto y actuación. A los siete años fue seleccionada para integrar el elenco que bailaba y cantaba en el célebre programa “Cantaniño”, que emitía Telefe en 2002. En 2017 participó de una banda llamada “A Pleno”, cantando cumbias de Agapornis, Ráfaga, Márama y Rombai.



“Me crié en los camarines de los teatros. Veía a Moria Casán, a Graciela Alfano, a todas los artistas que compartían el escenario con mi viejo, y desde chiquita eso me encantaba. Ver a las bailarinas, ver actuar a mi papá. Mi mamá (Silvina Ocampo), me llevó a estudiar baile, Comedia Musical. Lo del casting de ‘Cantaniño’ fue así. Salió en la tele y le dije a mamá: ‘Quiero ir ahí’. Si bien lo tomaba como un juego porque era una niña, sentía que era mi trabajo. La pasaba increíble, me encantaba ir—le cuenta a CARAS la hija del talentoso actor, imitador y humorista—. Cuando fui creciendo, atendí más el trabajo que hace mi papá, y empecé a admirarlo. Alrededor de los 16 años, me di cuenta de que yo también quería hacer lo que hacía mi padre. No en el rubro especifico de Revista, pero sí por lo que significa cantar, actuar y estar conectada al arte. Y empecé a verlo a mi papá desde otro lugar. De qué manera se maneja como productor, como cantante, observé todas las facetas que él incorpora en su trabajo. La verdad es que lo tomo como un referente”, agrega.



En marzo de este año, el mundo fue sorprendido con la pandemia. Bianca vio que la cuarentena le ofrecía una gran oportunidad y no la desaprovechó.



“Me contrató una empresa de telecomunicaciones para hacer un cover y pasarlo durante un streaming, en el marco de un evento privado para sus clientes. Grabé la canción y el video cantando ‘Don’t Start Now’, de Dua Lipa. Se los mandé y lo editaron a su manera. Y a mí también me sirvió tener todos los crudos del video para pedirle a un amigo que me lo edite con mi onda, para que pudiera subirlo a mis redes. Tuvo una gran repercusión entre mis seguidores y también impactó a mi papá. El es consciente del esfuerzo que hice estudiando, pero ahora se terminó de dar cuenta de que realmente yo también quiero un lugar. Mi lugar. Y él me dio esa mano, porque yo le mandé el video una noche solamente para que lo vea y me de una opinión... Pero automáticamente comenzó a enviárselo a todos sus contactos. Como buen padre ‘baboso’ y orgulloso de su hija, creo que hasta se lo mandó a Marcelo Tinelli. Si bien papá me quiere cuidar del ambiente, me empezó a ver como colega porque me felicitó y me dio consejos constructivos. Eso me estimula a seguir haciendo cosas”, afirma. Bianca dice que más que artistas referentes, tiene géneros que la marcaron. “Soy muy variada en mis gustos, imagínate que crecí con un padre que canta tangos y que imita a Sergio Denis. En mis oídos tengo muchas canciones de muchas décadas. En casa escucho pop, reggaetón, jazz, soul, rock nacional, depende de cómo me levante. Estoy muy cerca de empezar a componer temas propios, obviamente en español. De afuera escucho mucho a Lady Gaga, Beyonce, Amy Winehouse—asegura la hija de Cherutti—. Tengo mucho de mi papá. De chiquita todos le decían que yo iba a ser artista. No le tenía vergüenza a nada, era muy caradura y heredé el histrionismo y el esfuerzo de mi viejo. El vino de una zona muy humilde de Cañuelas, y tenía un talento que después fue formando. Tengo esa escuela que tuvo él, la del esfuerzo, la dedicación, la de saber empezar de abajo y hacerse valer por uno mismo, la de ir para adelante. En eso nos parecemos bastante. Y obviamente que hacemos lo mismo, porque si bien él hace imitaciones, tiene una voz hermosa. Lo demuestra cuando canta un tango o alguna balada. El ADN está en el amor por cantar”, agrega.



Mientras sigue rindiendo materias en forma online y espera recibirse de Licenciada en Comunicación Social, Bianca alimenta el sueño de convertirse en cantante profesional. “Sé que el camino no es fácil, tengo los pies sobre la Tierra, como me inculca siempre mi viejo. Aunque al principio no salgan las cosas, sé que deberé seguir intentándolo. Siento que la gente tiene que conocerme y saber que existo como artista. Ahora estoy preparando un cover de una canción de Natalia Oreiro que se llama ‘Cambio Dolor’. Cuando yo era chica, la escuchaba mucho. Era fan de ella y de Bandana. Se puede decir que Miguel Angel Cherutti tiene una hija que es como un diamante en bruto (Risas). Creo que mi papá esperó todo este tiempo porque quería que yo me formara con solidez. Y ahora ve que le pongo mucha garra y dedicación. En los temas que interpreto, en los videos, en la estética... Que mi viejo me haya incorporado al 'Cantando...' fue muy importante y conmivedor. Ahora está oficiando como mi productor, aunque todavía no me consiguió ningún contrato (Risas). Más allá de que pertenecemos a generaciones distintas, y escuchamos y apuntamos a cosas diferentes, mi viejo es muy sabio y me da consejos muy positivos. Es como mi Gurú”, concluye Bianca Cherutti.

