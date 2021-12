Brenda Asnicar y su paso de la actuación a la música

Brenda Asnicar estuvo presente en los studios de Peek Latam junto a Neneca y DJ Mami, donde aprovechó para contar cómo disfrutó de su tiempo en la cuarentena: “La pandemia fue interesante, poder pasarla acompañada de gente es una bendición y más si se da la posibilidad de hacer música”, dijo Asnicar, quien se armó un estudio en el living de su casa para poder trabajar y grabar desde ahí. Además, en referencia al tema agregó: “Ahora ya nos sabemos grabar, escribimos canciones y hasta tiramos Freestyle”.

También confesó que al principio se tomó muy a pecho la situación de la pandemia de COVID-19 y que no se asomaba ni a la vereda. “No había forma de salir y tampoco nada para hacer. Nos encerrábamos y nos deprimíamos o volvíamos el tiempo productivo y nos dedicábamos a hacer canciones. Había días que obviamente no se nos ocurría nada porque estábamos sobrepasadas por otras situaciones”, expresó.

Además, contó que prefiere la música por sobre la actuación porque le encanta que en las letras de sus temas puede ser ella misma: “En los programas me pasaba que me decían ‘vení hacete esta telenovela´ y yo decía: pará quiero decir esto o me gusta aquello. Encima me trataban mal. Yo empecé a trabajar a los 11 como actriz y hasta los 21 nadie me respetó. Hasta que dije por qué me tengo que estar bancando esta falta de respeto por ser pendeja. Por eso, tomé la decisión de empezar a escribir mis canciones y que nadie me diga nada de lo que puedo decir o no”.

Para cerrar la entrevista, la cantante de 30 años habló sobre la experiencia de grabar una canción con Charly García: “Yo me crié escuchando la música de él, pero nunca llegué a ser parte de esas fanáticas que van y le tocan el timbre. Luego de tocar juntos, me recibió en su casa, desayunamos y nos vimos tres documentales. Él se encargó de producir el tema completo. Desde el sillón, no solo tocó el bajo sino que también hasta se dio el lujo de tocar el teclado. Todo desde el sillón. Fue una verdadera experiencia poder estar con él y debo reconocer que aprendí muchísimo”.