Mirá la nueva casa donde se mudó la comunidad de “La Planta Baja” y no te pierdas las declaraciones exclusivas de Coker

Luego de varios días de misterio de no saber qué pasaría con el futuro de la comunidad de La Planta Baja, llegaron las buenas noticias. Lo que era un hecho es que todos los integrantes tenían que abandonar su actual Streaming House porque el dueño tenía la posibilidad de vender la casa. De ahí, se especuló sobre la chance de que se tengan que separar y comenzar a trabajar de manera individual, pero nada de esto pasó porque rápidamente los streamers consiguieron una casa en el country Boca Ratón, ubicado en la ciudad de Pilar y seguirán viviendo juntos.

Además, la comunidad que arrancó el 4 de enero de este año y está integrada por Mathías Vasile, Juan Cruz Manzur, Joaquín Martínez, Valentino Pappiccio, Emanuel Núñez y Franco Tita, quien fue el último en unirse, acaba de sumarse como creadores de contenido de la organización de esports Isurus. Y también estarán presentes los días 10, 11 y 12 de este mes en la expo gamer más convocante e importante del país, la Argentina Game Show, que se llevará a cabo en el Predio de Costa Salguero y contará con la presencia de los más influyentes de la escena.

“La sensación primordial que sentimos fue desesperación porque nos teníamos que mudar literalmente en dos días y no solo eso sino que al irnos todos a nuestras casas y después tener que volver para mudar todas las cosas, solo para seguir armando el show, todo se retrasaba más”, confesó Vasile, conocido como Coker, en exclusiva al medio de entretenimiento PEEK Latam y agregó al respecto: “Para colmo, nosotros no vimos la casa hasta el día de la mudanza. No sabíamos que había, donde íbamos a poder poner las cosas, con cuantas habitaciones contábamos. Nada”.

Luego de padecer esta mezcla de sensaciones, mal dormido porque todo salga bien, llegó el momento de empezar a disfrutar de esta nueva aventura: “Tenía mucha alegría, euforia y ansiedad por mostrar el stream. Más que nada, sentí muchas emociones encontradas por el hecho de decir estamos acá y llegó Isurus. Es un objetivo que teníamos hace un año, cuando pensábamos cuánto falta para que una marca nos banque y nos dé una mano para no sacar plata de nuestro bolsillo. Isurus fue como el salvador y nos trajo la relajación que necesitábamos para la mente”.

Para cerrar, Coker habló específicamente sobre el video “La nueva Planta Baja (1-Shot House Tour)” que subió a su canal de YouTube, el cual cuenta, hasta el día de la fecha, con 133 mil suscriptores: “El stream en sí, lo vivimos todos como un equipo. Viendo cómo la gente reaccionaba, gritando cuando pasaban cosas o aplaudiendo cuando terminaba una escena. Era como ver un partido de fútbol o una película que habías creado vos e ir disfrutándola. La mudanza no sólo afianzó al equipo sino también mucho a la comunidad”, concluyó el streamer Mathías Vasile.