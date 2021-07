Tras vivir un tsunami de emociones en primera persona, en medio de los conflictos legales con su padre, Britney Spears (39) necesitaba un detox. Ese cambio de aire, tan necesario para la reina del pop, tuvo como escenario las playas de Hawai, un paradisíaco destino al que viajó acompañada de su novio Sam Asghari (27). Según lo retrató el sitio de espectáculos “guacamouly.com”, Britney dejó atrás la escena mediática, luego de destapar una olla en ebullición con explosivas declaraciones, para refugiarse en la isla de Maui.

Su llegada al lujoso complejo frente al mar, en la bahía de Kapalua –un hotel con todas las comodidades de un cinco estrellas- tuvo como único objetivo, despejarse del centro de un escándalo que sigue dando que hablar. Tal es así que según informaron medios estadounidenses, un tribunal de Los Ángeles rechazó la demanda de la cantante que busca poner fin a la custodia otorgada a Jamie Spears (quien administra su patrimonio y otros aspectos personales) desde 2008. “No soy feliz. No pudo dormir. Estoy tan enojada que ya no es sano. Estoy deprimida. Mi padre y todos los involucrados con esta tutela, incluyendo mis managers, deberían estar presos. Solo quiero recuperar mi vida. Ya es suficiente. Todo lo que honestamente quiero es demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo”, aseveraba la icónica artista semanas atrás y denunciaba ante el tribunal: “Quiero poder casarme y tener un hijo. Tengo un DIU dentro mío para no quedar embarazada. Mi equipo no quiere que tenga más hijos”.

Lejos de los escándalos: Así son las vacaciones de Britney Spears y su novio Hawái. guacamouly.com

Pero su desgarrador testimonio no fue en vano ya que, además de sus fans y figuras como Karol G, Mariah Carey, Miley Cyrus y el magnate Elon Musk, bajo el hashtag #FreeBritney, sorprendieron con su apoyo colegas como Christina Aguilera, su histórica “rival” musical en los 90. “Estos últimos días he pensado acerca de Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer o cualquier ser humano que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo”, escribió en Twitter. Mientras tanto y pese al revés judicial que ahora deberá sortear, la estrella pop encuentra consuelo en brazos de Asghari, su gran sostén emocional.