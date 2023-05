Cande Tinelli hizo un contundente descargo en redes sociales luego del "hate" que estuvo recibiendo por su imagen y reveló que había tenido una recaída en su bulimia.

La hija de Marcelo Tinelli compartió un extenso mensaje acompañado por una foto suya mirando a cámara y mostrándose muy seria.

"Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada, se ríen, se burlan, ¿me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años", comenzó la it girl en sus historias de Instagram.

"Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto, por eso estoy así", informó Cande.

Por último, cerró y dio un mensaje para las personas que critican livianamente a otras: "A mí que sufro esto desde hace años ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada, pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. Pueden herir, pueden provocar cosas sin querer muy feas", cerró.

Cande Tinelli reveló por qué le da miedo participar del Bailando 2023

Se sabe desde hace tiempo, que Marcelo Tinelli la convocó para participar de la próxima edición del Bailando por el canal América. Sin embargo hasta el momento la empresaria no había dado una respuesta públicamente sobre si aceptará el desafío.

"Diosa, tendrías que estar en el Bailando", le escribió un seguidor. Y Cande Tinelli le respondió: "Mmmm. Me da miedo la previa y mi lengua sin pelos".

Luego, la ex de Coti preguntó: "¿Ustedes qué dicen" y abrió una box de encuesta. "Lo harían", escribió, con las opciones: "Re Sí" y "Mmmm".