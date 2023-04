Cande Tinelli, que confirmó recientemente su separación con el piloto Santi Urrutia, volvió a encender a sus seguidores con una foto en ropa interior y con un particular mensaje.

“Extrañaba mostrar mi piel”, escribió la hija de Marcelo Tinelli posando con un conjunto de micro tul con broches delanteros en color blanco. Mostrando sus tatuajes u obras de arte que lleva en todo su cuerpo.

Si bien la foto de ella en ropa interior impacta, también dejó otra con una particular frase: “Siempre hice lo que quise, de ahí las cicatrices”. El mensaje fue claro, y es que la segunda de las hijas del conductor Marcelo Tinelli siempre fue de personalidad libre, filosa y muy fogosa, característico de toda una escorpiana.

Cande Tinelli encendió las redes con una foto en ropa interior

Cande Tinelli y su posteo después de la separación con Santi Urrutia

La separación de Cande Tinelli y el piloto Santi Urrutia fue confirmada por le periodista Ángel de Brito. Luego, los ex separaron todo tipo de publicación juntos en las redes sociales. Luego, la artista, publicó: "Estoy en esa etapa de mi vida donde: No me quiero adaptar a algo si no me hace completamente feliz. Mi prioridad es trabajar en mi paz mental y mi bienestar emocional".

Cande Tinelli y Santiago Urrutia

Luego, continúo: "No me quiero rodear de personas que me absorban la energía. Elijo a quién le doy mi tiempo. Me valoro muchísimo más porque entendí que es un honor estar conmigo". Ante esta importante frase, Cande agregó: "Sí sí sí y sí", dejando muy en claro que coincidía con lo compartido en la historia de Instagram.

