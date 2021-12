Todas las fotos de las vacaciones de Ximena Capristo y Gustavo Conti: "Nos reelegimos como pareja"

Disfrutan, comparten, pero también agradecen. No solo el paradisíaco edén que los rodea desde su llegada al Caribe. También el estar juntos de nuevo, tras volver a apostar al amor y reelegirse como pareja. “Fue un gran reencuentro para nosotros y apostamos a esta segunda vuelta a full. Desde el 2019 que no viajábamos, antes de la pandemia. Lo teníamos ya planeado como un montón de otros argentinos que nos encontramos allá. Lo bueno y la suerte es que finalmente lo pudimos hacer. Somos fanáticos full de la playa, del sol, nos encanta. Creo que es algo que siempre te llena de energía. Poner los piecitos en el agua, estar en contacto con la arena, distenderse un poco después de todos estos meses que hemos pasado con tanta incertidumbre”, cuenta Ximena Capristo (44) a CARAS, sobre su estadía con Gustavo Conti (46) y su hijo Félix (4) en México: escenario que no hubiera sido el mismo sin las comodidades que ofreció su alojamiento en la reconocida cadena de Palladium Hotel Group.

Ximena Capristo y Gustavo Conti en el Caribe.

“Hay mucho protocolo. Nosotros estuvimos en Cancún, en Playa del Carmen y en Costa Mujeres, donde siempre nos alojamos de maravilla con un servicio impecable”, señala Ximena Capristo que en busca de desconexión natural y escaparle a la rutina, se hospedó en Grand Palladium White Sand Resort & Spa, ubicado en Riviera Maya y en Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, en Cancún.

“¡Los destinos veraniegos son nuestros preferidos! Nos levantamos muy temprano e hicimos mucha playa, pileta, castillitos en la arena. Disfrutamos de lo que uno hacia cuando era chico, que yo me acuerdo que tanto lo disfrutaba y a mi hijo también le encanta. Félix disfruta más la pileta que el mar y aprendió a nadar desde muy chico porque lo llevé a natación a los 6 meses y nunca le tuvo miedo al agua. Él se llevaba sus antiparras y andaba de pileta en pileta allá. Había unos toboganes espectaculares también para niños donde jugaba un montón”, repasa sobre el completo itinerario familiar que iniciaba a las 7 de la mañana, con un buen desayuno saludable en el hotel, y terminaba de noche con la estelaridad de algún show para niños.

Ximena Capristo y Gustavo Conti junto a Félix.

“También hicimos planes en pareja porque Félix se dormía muy temprano. Aunque jamás lo dejamos con nadie porque fuimos en plan familia. Pero sí tuvimos nuestros encuentros. A nivel de charlas, de tomarte una cervecita y hablar que hacía rato que tal vez no nos encontrábamos en la misma sintonía de volver a hacerlo. Fue un gran reencuentro de la pareja y apostamos esta segunda vuelta con todo. Hace 20 años que estamos juntos y siempre uno tiene altos y bajos. Desde el lado de la pareja fue como un volver a reencontrarnos y podemos decir que estamos en una segunda etapa. Que resurgió el amor a full y está buenísimo. Seguimos festejando este amor que no es poco y no es fácil alimentarlo todos los días y construir juntos. Me parece que de la mano, a la par, eso es muy importante y súper valedero”. En vísperas de Navidad, y aunque estaba lejos de casa, Félix se dio el gusto de participar del armado del árbol en el hotel que contagió a sus huéspedes el espíritu festivo.

Vacaciones familiares para Ximena Capristo y Gustavo Conti.

“Estaba ansioso por armarlo y en el Grand Palladium le permitieron poner algunas bolitas en el árbol y los arreglos navideños. A él le encanta la Navidad y estaba muy entusiasmado con eso. Se ha sacado fotos con todos los arbolitos que había, en distintas partes del hotel”, contó Ximena, con las baterías recargadas para lo que se viene. “Los dos tenemos proyectos para 2022 y seguimos con varias cosas que ya veníamos haciendo. A mí se me suma un programa en Canal 9, que todavía no sé si será sábados o domingos, pero es de juegos y tengo mucha expectativa. También seguimos en el elenco permanente de los programas de juegos con Gus, que nos divertimos mucho y hacemos que la gente gane. Y yo ahora retomo nuevamente “Polémica en el Bar” a la noche. Gracias a Dios con mucho trabajo, que siempre uno brinda por eso, y ambos nos sentimos súper bendecidos”.