El club de las divorciadas: Ximena Capristo escrachó a Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti atravesaron una fuerte crisis durante el año pasado que parecía estar superada. Pero la pareja accedió a participar de El club de las divorciadas e hicieron terapia en vivo.

Los ex Gran Hermano fueron los protagonistas de la tarde y analizaron su situación en el programa de Laurita Fernández. La morocha remarcó a su esposo, el momento en el que había encontrado chats con una mujer que desató la crisis entre ellos durante 2020.

Durante la catarsis pública, Ximena Capristo reconoció que Conti aún mantiene esa conducta: "Envía mensajes a otras mujeres", disparó sobre ese episodio.

En este cruce, el ex Gran Hermano aseguró que no hubo infidelidad porque no concretó un encuentro con la mujer con la que hablaba por chats. "Ya tenía los chats en mi poder. Yo le plantee a él que quería abrir la pareja pero él me dijo que estaba loca. Yo quería abrir la pareja", recordó "La Negra".

Ximena Capristo habló de los rumores de romance de Gustavo Conti con Silvina Luna

Antes de su paso por El club de las divorciadas, Ximena Capristo estuvo en PH donde se refirió a los rumores de un affaire de Gustavo Conti con Silvina Luna, su amiga hace más de 20 años.

"Silvina Luna es una amiga. Yo a mi marido lo dejo durmiendo en bolas con Silvina y sé que no va pasar nada. Es amiga hace 20 años", aclaró la ex Gran Hermano.

Ximena Capristo y Gustavo Conti.

