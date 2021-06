Carlos Baute reconoció a su hijo extramatrimonial: "Vamos a recuperar el tiempo perdido"

El cantante venezolano Carlos Baute, celebró un Día del Padre muy especial. Ademas de compartirlo con su esposa Astrid y los tres hijos en común; Markuss, Lienne y Álisse, esta vez también participó José Daniel, el hijo que tuvo a los 15 años con Nallera Zerimar, quien en ese entonces tenía 13.

José -que actualmente tiene 32 años- se había presentado a la justicia española en 2012, reclamando la paternidad y solicitando los derechos que por ley le correspondían. Tras varios años de negativas por parte del cantante, finamente hoy la relación se pudo lograr.



Carlos y José reunidos oficialmente.

De impactante parecido físico, padre e hijo se fotografiaron y Carlos escribió conmovido: "Celebrando hoy el día del padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz", comenzó su relato y continuó justificando:"Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre".

Con muestras de arrepentimiento por el tiempo que los tuvo alejados, el artista que acaba de lanzar su nuevo trabajo "Y te pido perdón", agregó: "Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido", y finalizó: "Te quiero hijo", que acompañó con un corazón rojo.

Baute agradeció especialmente a su esposa, Astrid por el apoyo incondicional en lo que significó al reconocimiento de este hijo, que tuvo en su adolescencia.

Carlos Baute compuso una canción para concientizar a las personas a quedarse en su casa

Instalado en su departamento de Madrid donde vive con su esposa, Astrid Klisans y sus tres hijos, Markuss, Liene y Alisse, Carlos Baute, como toda España permanece en cuarentena preventiva debido a la expansión (en mayor escala que en nuestro país) del Coronavirus. Siempre activo en sus redes sociales donde tiene más de 3 millones de seguidores entre Twitter e Instagram, el artista nacido en Venezuela utilizó parte de su tiempo libre para crear una nueva canción que llame la consciencia de todos a quedarse en sus casas.

"No es para tanto Que te quedes en tu casa No es para tanto Evitar tantos contagios. No es para tanto Mira todos los hospitales Que ya se encuentran colapsados Necesito que me creas quédate en casa. Juntos podremos frenarlo. No es para tanto. Toma medidas, se cauto. No es para tanto. Sacrificarnos y ayudarnos. Recuerda que son tus hermanos. Respetémonos te ruego quédate en casa", dice la nueva canción del autor del hit "Colgando en tus manos".

LP