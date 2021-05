Cecilia Bolocco habló sobre Carlos Menem y el rol como padre de Máximo Menem

Tras la muerte de Carlos Menem, Cecilia Bolocco decidió romper el silencio y en una entrevista para el programa chileno De tú a tú, reflexionó sobre su relación con el exmandatario argentino y el vínculo que tenía con Máximo Menem, el hijo que tuvieron en común.

"A Máximo le tocó un proceso muy complejo porque el papá se abandonó a la vida hace mucho tiempo. Y eran otros quienes tomaban decisiones por él. Ese año 2018 él vio la realidad, tuvo un encuentro con el círculo de Carlos, y no le permitieron estar a solas con él. Pero él vio lo que pasaba y entendió. Después pudo tener ese espacio para descargarse y decirle. Yo creo que él termino entendiendo", comentó y destacó que, pese a que la relación era difícil, siempre le habló bien de su papá a Máximo: "Yo le iba contando cómo su papá lo esperó. Cómo lloró cuando nos falló el primer tratamiento, la angustia que vivió. La emoción que sintió cuando supo que lo estábamos esperando".

En este sentido, analizó la relación con Menem y aseguró: "Él no era un hombre para formar familia. Yo me equivoqué. Yo elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política y no es que no me hubiese amado. Yo sí sé que me amo, pero no tenía las habilidades para construir una familia".

El adiós de Máximo a Carlos Menem

En referencia sobre el último tiempo de Menem y su larga enfermedad, Bolocco destacó que pese a las "trabas" que Máximo había tenido, pudo finalmente tener acceso al político y despedirse: "Afortunadamente cuando su papá fue internado y lo conectaron, pudimos finalmente acercarnos a él. Y Máximo pudo entrar y estar a solas con él en esa habitación. Aunque su papá estaba en coma, se tomaron de la mano. Él me mandó la foto más linda porque yo estaba en el hotel, a mí no me dejaron ir. Y me llegó al corazón. Porque eran dos manos juntas. Ellos se tomaban de la mano cuando estaban juntos. Carlos era muy cariñoso con Máximo".

"Estuvo horas, dos días seguidos, desde la mañana hasta la tarde, a solas con su papá. Y me dice que en dos ocasiones el papá le apretó la mano. Y me dijo "Estoy seguro, mamá, que él me escuchó todo lo que le pude decir". Y él pudo vaciar su corazón y decirle todo lo se había guardado por tanto tiempo. Porque un padre siempre es un padre, y todos esos encuentros que Máximo siempre tuvo con su papá fueron muy tiernos", aseguró Bolocco.Máximo entre Carlos Menem y Cecilia Bolocco.



Por último y con respecto a la muerte de Menem, Cecilia expresó: "Para mí el hecho de que partiera finalmente fue un alivio porque me dio mucha pena cuando me enteré que lo habían conectado. Era el momento de partir naturalmente. Cuando me enteré que murió el 14 de febrero -mirá la fecha-, el día del amor... Carlos era un hombre amoroso".Con Máximo de bebé.

Siguió diciendo: "Tenía habilidades para ser político. Cuando se carrera política se le acabó, empezó a morir. Así como no tenía las herramientas para construir una familia o una relación de pareja, tampoco tenía para ser padre. ¡Cómo culparlo! No todos tienen esa habilidad".

Máximo le dice papá a la pareja de Cecilia.

Finalmente comentó que Máximo le dice papá a Pepo (José Patricio Daire Barrrios), su pareja desde 2016: "Finalmente ha tenido una figura paterna. Finalmente tiene a alguien a quien decirle papá".