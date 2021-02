Murió Carlos Menem: así está Máximo tras la pérdida de su papá

Carlos Saúl Menem murió el pasado domingo y sus restos fueron velados en el Congreso de la Nación. El ex presidente falleció en el Sanatorio Los Arcos después de haber sido hospitalizado por una infección urinaria.

Tras la noticia de esta pérdida, fue su ex pareja, Cecilia Bolocco, quien compartió un comunicado de prensa para extender sus condolencias a la familia y manifestó el profundo dolor por el que atraviesa Máximo Menem Bolocco, el hijo que tiene en común con Menem.

“La triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo”, expresó la ex Miss Universo en la misiva.

“Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas. Gran consuelo para él en estos momentos”, cerró.

Tras este comunicado, en LAM informaron sobre cómo atraviesa el duelo el joven de 18 años. "Él está muy afectado porque él quería tener una relación más cercana con su papá", contó una periodista chilena en el programa de Ángel de Brito.

"Él no tiene relación con el resto de la familia. Siempre dijo que fue Zulemita la que nunca quiso que se acerque a su papá. Para Máximo era un dolor la ausencia de él, Cecilia intentó acercarlo pero para Carlos siempre fue más importante en la política", reveló.