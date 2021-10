La Cronología del "Wanda-Gate": Todos los detalles

Desde hace varias semanas, Eugenia “La China Suárez” (29) viajó a España a concretar uno de sus grandes sueños: rodar una película en Europa con un elenco de renombre internacional. Sin embargo, la actriz que se instaló en suelo madrileño acompañada de su mamá, sus tres hijos, Magnolia, Rufina y Amancio, además de su peluquero y amigo Juan Manuel Cativa (quien la acompaña en las fotos retratadas por el sitio Guacamouly.com) hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por una mediática separación que recorre el mundo entero.

El escándalo que involucra a la ex de Benjamín Vicuña se desató la tarde del sábado 16, cuando vía Instagram Stories, Wanda Nara (34) compartió una frase lapidaria que dejó a miles de personas (entre sus 9 millones de seguidores) en shock: “Otra familia más que te cargaste por zorra”, escribió, en referencia a la actriz, minutos antes de confirmar su separación de Mauro Icardi. Fue en cuestión de minutos, que todos los frentes apuntaron a la intérprete, señalada como supuesta tercera en discordia luego de que se filtraran una serie de mensajes de Telegram, que Eugenia –según contó la panelista Yanina Latorre en LAM– habría cruzado con el jugador del PSG.

Como si no fuera suficiente, desde el mismo magazine televisivo que deslizó que la rubia ya pensaría en el divorcio, aseguraron que esta situación habría salpicado duramente al círculo de amistad de Suárez, integrado principalmente por Paula Chávez y Mery del Cerro, luego de que Zaira Nara (amiga en común de ambas) dejara de seguir a la actriz en las redes. Horas más tarde, una nueva intervención virtual de Wanda (que se enfrentó sorpresivamente con Alejandra Maglietti en Twitter) terminó por confirmar que su acusación se dirigía exclusivamente a la ex ATAV. “Más allá de que es claro que lo de Wanda etc es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, escribió Maglietti, desatando la furia absoluta de Nara, que no se quedó callada. “¿Necesitas nombres bolud….? O un mapa para saber quién es la put... que manda fotos a casados. Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, disparó la hermana de Zaira luego de que la periodista cuestionara su accionar. En medio del escándalo, que no tardó en cobrar carácter internacional por las figuras involucradas, el mismo Vicuña (que aseguran habría estado al tanto del intercambio de mensajes éntre su ex e Icardi) salió a defender a la mamá de sus hijos y compartió en las redes un mensaje para poner paño frío al asunto.

“No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, escribió, luego de que también se involucrara a su ex con el actor Nicolás Furtado. Cabe recordar que hace unas semanas, el actor se reunió con la China en Madrid, donde ambos fueron fotografiados con sus pequeños demostrando el buen vínculo que conservan, pese a que el arrasador wanda-gate, hizo crecer un nuevo rumor que asegura que la ruptura de los actores habría sido a causa de una infidelidad.