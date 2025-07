Juanita Tinelli y un desgarrador mensaje sobre el mal momento que vive: "Sé que el dolor no es eterno"

Juanita Tinelli es una de las "it girl" más seguida por las nuevas generaciones, a través de las redes sociales. Con una comunidad de más de dos millones de personas, la joven de 22 años comparte sus mejores looks y sus trabajos como modelo. Sin embargo, en las últimas horas utilizó su red social de Tik Tok para contar el mal momento que atraviesa.

Juanita Tinelli y un desgarrador mensaje sobre el mal momento que vive

Su carrera como modelo y su pasión por el arte hicieron que Juanita Tinelli se vuelva conocida al igual que sus hermanas, Micaela y Candelaria. La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles es una de las jóvenes con mayor alcance en las redes sociales, por lo que en las últimas horas quiso alejarse del contenido fashionista que suele compartir y subió un particular video.

En el posteo se puede ver una mezcla entre fotos y videos de ella llorando, visiblemente angustiada y en la intimidad de su hogar. Como descripción, escribió a corazón abierto: "Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas".

Tras contar por lo que atraviesa, la influencer reflexionó: "Sé que el dolor no es eterno pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida". Sobre por qué decidió compartir este lado más íntimo, Juana contó: "Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance. Sabés que no estás solo".

Por último, expresó en su posteo de Tik Tok: "Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas".

La publicación cosechó miles de "likes" y sus seguidores se sintieron identificados con ella, aunque no haya revelado el motivo de su tristeza. "Te abrazo y no estás sola"; "Fuerzas, te mando mucho amor"; "Gracias por este tipo de contenido"; "Hermosa todo pasa", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió Juanita Tinelli.

De esta manera, la hija de Marcelo decidió abrirse con su sólida comunidad de las redes sociales y publicó una serie de imágenes donde se muestra muy afectada. Sin profundizar en el por qué, los usuarios que la siguen decidieron enviarle mensajes de aliento demostrando así el cariño que sienten por ella.

En resumen, Juanita Tinelli escribió un desgarrador mensaje sobre el mal momento que vive y manifestó en su cuenta de Tik Tok, donde reúne millones de seguidores: "Sé que el dolor no es eterno".