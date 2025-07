Mauro Icardi y la China Suárez se alejaron de la Argentina, después de semanas de polémicas. Ambos fueron centro de atención por diversos cruces con sus expresas que tuvieron en la Justicia y en las redes sociales. Esto los llevó a que su viaje a Turquía sea mirado por todos los usuarios. Es así que el futbolista decidió lanzar otra declaración de amor hacia la actriz. Sin embargo, lejos de querer evitar los comentarios, lució un look con un detalle que apunta a Wanda Nara.

Mauro Icardi, China Suárez

¿Palito para Wanda Nara?: La declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez y su look

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Turquía, ya que el futbolista debía volver a los entrenamientos del Galatasaray. Tras haber estado en recuperación en la Argentina, debió volver para comenzar con una nueva temporada. La actriz no dudó en acompañarlo, ya que expresaron varias veces sus deseos de crear un futuro juntos. Sin embargo, y antes de partir, fueron centro de polémicas con sus exparejas. Por un lado, Icardi vivió un tenso momento con Wanda Nara, cuando ella retrasó su encuentro con sus hijas. Por el otro, Eugenia Suárez acusó a Benjamín Vicuña de haberla engañado y provocado que comenzara a tomar medicación psiquiátricos.

Mauro Icardi, China Suárez

Esto provocó que su viaje a Turquía no pasara desapercibido y los medios de comunicación argentinos estuvieran atentos a sus planes. Fue así que, en las últimas horas, Icardi compartió un romántico posteo con la China. Dentro de una lujosa limusina, el futbolista le declaró su amor. "Ellos rezando por nuestra ruptura, nosotros planeando nuestro futuro juntos. Te amo", escribió. Sin embargo, hubo un detalle en el look de él que los usuarios no dejaron pasar y lo destacaron como un palito para Wanda.

Una de las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez en la declaración

La primera en notarlo fue Marcia Frisciotti, mejor conocida como Pochi de Gossipeame. En sus historias de Instagram, comparó una de las fotografías del posteo con la portada de la canción "Amor verdadero" de Wanda Nara. Allí, destacó la camisa de jean que Icardi lucía y explicó: "Amo a Mauro con la camisa Prada le habría comprado Wanda para el video. ¡Aguantala Romeo!". Esto provocó que los usuarios optaran por creer que era un mensaje oculto para su expareja, demostrando aún más la exposición pública y el amor que se tiene con su actual novia.

¿Palito para Wanda Nara?: El detalle en el look de Mauro Icardi

Comentarios de diversos tipos surgieron en el posteo, defendiendo a su famoso favorito en esta guerra legal y mediática. La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser centro de polémicas, protagonizando cruces con otras celebridades y periodistas de la farándula argentina. Sin embargo, no dudan en mostrar lo bien que la pasan cuando están juntos en Turquía y lo dispuestos que están a pelear por un futuro juntos.

A.E