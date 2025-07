El martes por la noche, Nico Vázquez y Gime Accardi anunciaron que tras 18 años de amor decidieron terminar con su pareja para seguir por caminos separados. El comunicado al unísono en redes sociales sorprendió a todos, debido a que se trataba de una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo, de allí la inmediata creación de especulaciones sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Infidelidades, terceros en discordia y desgaste del vínculo, resonaron fuertemente en redes sociales pero la expareja explicó que se trataron de desencuentros entre ellos, por lo que hoy decidieron terminar con su romance. No obstante, Ximena Capristo en Sálvese quien pueda (América) indicó que la determinación la habría tomado el actor, lanzándole una fuerte frase a quien era su esposa.

La frase que la habría dicho Nico Vázquez a Gime Accardi

Fueron 18 años los que Nico Vázquez y Gime Accardi caminaron juntos, hasta que decidieron volver a hacerlo por separado. Y tanta sorpresa causó esta ruptura que dio paso a fuertes rumores acerca de por qué tomaron esta decisión. Las redes sociales se convirtieron en el lugar virtual donde sus seguidores especularon sobre los motivos que podrían haber tenido para enfrentar este nuevo escenario.

La vinculación de otras personas en la relación es una de las más resonantes. Puntualmente, a Nico Vázquez con dos de sus compañeras de elenco de Rocky, Mercedes Oviedo y Dai Fernández. Aunque con la primera apareció un video en el que se los muestra bailando muy cómplices, con su coprotagonista surgen rumores más fuertes sobre el vínculo que los une.

En este contexto, Ximena Capristo reforzó esta teoría sobre una relación entre Nico y Dai. La panelista reveló que el actor fue quien habría tomado la decisión de separarse, al tener sentimiento por su compañera. “A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección”, contó al consultar a una fuente cercana al protagonista.

Y detalló; “En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían. Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Accardi y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”. En este sentido, la panelista dejó en claro que se trata de una versión dada por una persona cercana al ámbito de Vázquez.

De esta forma, Ximena reveló cuál habría sido al frase que Nico Vázquez le dijo a Gime Accardi al momento que planteó a la separación como hecho. No obstante, la expareja indico que desde hace meses se encontraban en crisis y se dieron tiempo para apostar a su amor, pero no funcionó.