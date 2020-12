Aniversario de la muerte de Santiago Vázquez: la conmovedora carta de su madre

Se cumplen 4 años de la trágica e inesperada muerte de Santiago Vázquez, hermano de Nico Vázquez quien comenzaba a popularizar su carrera tal como era su sueño. El joven estaba de vacaciones con un grupo de amigos en Punta Cana y falleció debido a una miocardiopatía hipertrófica, totalmente inesperada. El dolor fue inmenso para toda la comunidad artística y ni que hablar para su familia. Hoy a 4 años de su partida a la eternidad Mirta Mantovani escribió unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram para recordarlo.

"Hoy hace 4 años que te mudaste al cielo. A veces el tiempo parece que se detuviera.Y acá estoy, escribiendo a una foto donde estabas muy feliz. Hijo hermoso de mi alma, sé que estás bien y en un lugar mucho más hermoso que este. Y eso me alivia", comenzó escribiendo y siguió...

"Pero cuánta falta me hacés. Te extraño cada instante, te recuerdo en cada cosa que hago. Pero vos, tranquilo, yo voy a seguir, acá están tu papá, tus hermanos, tus sobrinas y tus amigos que te aman y extrañan mucho. Ellos acompañan mi camino, y me dan fuerza y amor para ser una mamá del cielo y de la tierra. Gracias San por haber sido una bendición en mi vida, por enseñarme tanto. Y como vos me decías todas las noches al despedirnos "Te amo Ma". Yo te digo Te amo San!!!! #siemprejuntos", finalizó ella que lejos de recordar a su hijo con tristeza en este día tan negro, lo hizo con amor.