Murió el diseñador Mariano Caprarola a los 49 años

El mundo del espectáculo está conmocionado por la repentina muerte de Mariano Caprarola. La partida del panelista fue confirmada por Ángel de Brito en Twitter.

"Falleció Mariano Caprarola. Estaba Internado en el IADT. #QEPD", escribió el conductor de LAM.

Inmediatamente, la noticia comenzó a trascender y las alarmas se encendieron, ya que muchos indicaron que Caprarola habría tenido una insuficiencia renal por las supuestas intervenciones de Aníbal Lotocki.

"Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra víctima más", sumó De Brito a su información. "Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", agregó Ángel.

"CAPRAROLA murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco", fue la información que compartió el periodista sobre las supuestas causas de la muerte del panelista.

Mariano Caprarola y los problemas de salud

En 2020, en plena epidemia por el covid, Mariano Caprarola hablaba sobre sus problemas de salud.

“Hace tres semanas me descubrieron un problema en el riñón, que tiene un nombre y un apellido de alguien que no es el momento de hablar. Por lo cual, tengo un riñón no cag..., pero más o menos”, dijo el integrante de "La Jaula de la Moda", sin mencionar a Lotocki en sus dichos.

“Estuve internado para hacerme la extracción con una laparascopía, de una piedra que no iba a salir de manera natural. Tenía el tamaño de una aceituna, no iba a salir bajo ningún punto. No voy a hablar de ese asesino. Es una calcemia. No es que me empezó a fallar el riñón, claramente tenía dificultades para orinar, pero por suerte lo agarraron a tiempo, no me llegó a agarrar todo el riñón. Todo el tiempo lo que pone este asesino es calcio para los huesos, que son como pelotitas y no se pueden eliminar solas, Ahora por suerte ya me las sacaron. Él es un asesino”, aseguró en ese momento.

