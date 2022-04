Conocé en detalle la nueva casa del creador de contenido Markito Navaja

Ayer por la noche, el creador de contenido y estilista Marcos Prez se mostró muy contento por la adquisición de su nuevo hogar. Fiel a su estilo, comenzó el video diciendo: “Hola soy Markito Navaja y así fue como el Bitcoin me compró mi primera casa (risas). Re mentiroso. Bueno amigos, estoy re emocionado. Hoy es la primera vez que voy a mostrar la casita a mis seguidores. Tiré un par de adelantos en Instagram y yo les avisé que estaba armando todo esto. Por eso también no estoy stremeando mucho porque esto me demanda muchísimo tiempo”. El streamer tiene más de 2,1 millones de seguidores en YouTube, en donde el video es #1 en tendencias. Además acumula 1,8 millones en Twitch y otras 1,7 millones de personas lo siguen en Instagram. Desde PEEK Latam te traen lo más destacado.

La casa tiene un frente grande con cochera del lado izquierdo y en la entrada tiene varias plantas que le regaló su mamá porque aclaró que él no tiene mucha "idea de jardinería". En el ingreso principal tiene un amplio living con chimenea y muy bien iluminado, donde Markito quiere poner un escritorio, una estantería y que sea uno de los sectores para poder realizar streams. “Tenemos que buscarle un nombre. Yo creo que es muy importante porque le da un clima especial. Muchos me dijeron en Instagram la Nava House, pero no me gusta. Quiero que lo decidamos entre todos”.

La casa, por el momento, no se encuentra amoblada y solo cuenta con un sillón amplio en el living. El creador de contenido decidió pintarla con colores grises y blancos combinados y las puertas son de color negro para que haya un contraste. “Por suerte la casa estaba hecha, pero no tenía nada, entonces pude ir dándole mi gusto. Está quedando como a mí me gusta”, aclaró. La habitación también cuenta con un baño chico para los invitados. En la chimenea quiere colocar una tele gigante y una cámara para poder transmitir desde el sillón.

Por otra parte, cuenta con otro baño principal y dos habitaciones más, donde también tiene pensado armar un setup para los invitados que quieran jugar o realizar directos. En lo que respecta al cuarto principal, el mismo tiene una cama enorme y quiere poner otra televisión para poder ver películas, partidos o jugar a los distintos videojuegos. Además, cuenta con un vestidor, al que quiere agregarle luces para que queden iluminados los calzados y tiene una colección de camisetas de fútbol que le regalaron diferentes jugadores como Sergio Kun Agüero, Ronaldinho, y los integrantes de la Selección Argentina Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, entre otros.

Por último, la cocina también es muy espaciosa con una barra central en el medio y la idea de Markito es poder realizar también algunos streams en vivo desde ahí. Posee un fondo con quincho, parrilla y ya creció el pasto para hacer una cancha de fútbol 5 al lado de la piscina. “Mandé a poner grama y en 10 días creció una barbaridad”, confesó. Si bien es su casa y es muy cómoda, él considera que es una stream house y quiere trabajar desde ahí. “Se viene mucho stream diario. Lo que más amo es stremear y por suerte falta muy poco para volver a hacerlo”.

Mirá el video completo que el streamer subió a su canal de YouTube: