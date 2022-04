Polémica por el uso del autotune en la música

El autotune en la música es algo que cada vez se utiliza más en los géneros modernos, pero a la vez es objeto de fuertes críticas debido a que muchos consideran que es un recurso que empobrece al cantante. En relación a esto, el artista Lit Killah manifestó: “Yo creo que no están acoplados al día de hoy, a la época. El autotune fue una salida para un montón de gente. Cuanta gente hay que son intérpretes, que cantan re piola, pero viene un chabón que le escribe toda la letra, le arma toda la carrera, le dice cantate esto y él lo único que tiene que hacer es cantar”.

“Si usa todo ese entorno de instrumentos para su carrera por qué no sabe cantar, pero sabe componer y sabe hacer todo lo demás por qué no lo puede hacer. No hay que quitarle mérito al que sabe hacer otras cosas y usa el autotune”, agregó Monzón, quien generó un debate entre el conductor del programa Luquitas Rodríguez, su compañero Alfredo Montes De Oca y el comediante Roberto Galati al comparar a quienes necesitan mejorar su canto con la herramienta del autotune con quienes saben cantar bien, pero no escriben la letra de sus propias canciones.

Por último, explicó cómo es su uso y para qué sirve realmente: “El autotune es como un afinador de la voz. Te ayuda a llegar a las notas que no podes llegar, pero hay que saber usarlo. Si vos no sabes cantar por más que uses autotune, vas a cantar mal. Pero si sabes entonar, te ayuda. Si uno lo usa al máximo parece un robot, que también es parte del género. Si uno lo regula, la gente prácticamente no lo nota. Yo uso a veces en vivo, pero muy poco. Empecé a practicar porque siento que Tiago PZK tiene mucha mejor voz que yo y quiero mejorar. A mí me gusta la evolución”.

