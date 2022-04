Conocé la casa de uno de los streamers más importantes de la escena argentina

“Yo me iba a mudar con Oky y Manzana a una casa, pero se nos hizo imposible. Teníamos una reservada y nos cancelaron. Buscamos otra y el dueño no quiso alquilarnos. Hasta señamos una casa en Santa Bárbara y cuando vieron lo que hacíamos tampoco quisieron. En total, éramos cinco los que íbamos a vivir juntos. Acá los propietarios son dos hermanos y la casa es de la madre”, señaló Bruno Brunenger Kruszyn a Martín Coscu Pérez Disalvo al comienzo de la transmisión en la plataforma de Booyah!, en la cual cuenta con más de 470 mil seguidores.

Además, en relación a su nuevo hogar, el creador de contenido de Team Heretics indicó que el barrio privado de Troncos del Talar, donde vive, es muy tranquilo y que no hay prácticamente ruido: “Esto da a la autopista y los vecinos están re lejos. Acá voy a estar mínimo un año stremeando. Vine a verla con mi viejo y dije esta casa es épica”. A lo que Coscu le respondió con un consejo: “Cuidá la casa, los vecinos y el vecindario. Acá ocurre el quilombo adentro, pero no hagas bardo afuera. Vos no necesitas problemas, tenes que abrazar la intimidad con esta casa”.

La mansión se encuentra recién pintada y cuenta con varias habitaciones con baño incluido. En una de ellas, el streamer va a armar un setup para que los invitados puedan jugar o realizar streams, en caso de que lo deseen. Además, tiene un living muy amplio y estatuas que decoran el lugar. En lo que respecta al patio, posee un quincho con sillones, parrilla, metegol y piscina. La habitación de stream tiene rgb en las puertas de entrada, repisas con muñecos gamers, el logo de Heretics iluminado y el escritorio se baja y se sube con la posibilidad de transmitir parado.

“Te quiero decir algo mirándote a la cara: yo te escucho decir la anécdota del hospital y literalmente quiero que sepas que nunca te voy a dejar morir. Si te mandas una cagada, voy a ser el primero en decírtelo porque te quiero mucho amigo. Te quiero de verdad y me doy cuenta porque para mí es todo para atrás. Cuando vos sos el 1, todos van a venir y te van a decir te quiero”, agregó el streamer platense. Luego Brunenger publicó en Instagram el video con la declaración junto a una foto con un cuadro que tiene un collage de diferentes momentos vividos.

El 3 de marzo se cumplió un año de su último baneo en Twitch, que motivó al sitio a bloquear su perfil por tiempo indefinido, sin ningún tipo de anuncio de cuándo podría ser retirado el castigo. Es por esto que Kruszyn se encuentra transmitiendo en Booyah!, otra de las plataformas que viene creciendo mucho en el último tiempo. Sus seguidores y colegas, incluyendo a Ibai Llanos, realizaron una campaña de viralización en Twitter con el hashtag #FreeBrunenger para que la plataforma morada tome una decisión sobre su caso de baneo y que pueda volver a transmitir.

La actualidad del mundo streaming, la encontrás en PEEK Latam.