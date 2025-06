El príncipe Harry busca sanar las heridas con su padre, Carlos III, y con su hermano William

No es ninguna novedad que el príncipe Harry no tiene la mejor de las relaciones con su familia. Desde que decidió renunciar a sus derechos y funciones como miembro “senior” de la familia real británica, el 18 de enero de 2020, el vínculo con su abuela la reina Isabel, su padre, el rey Carlos III y su hermano, el principe William ha pasado por muchas idas y vueltas. Sin embargo, hace un tiempo que el royal empezó a buscar un acercamiento con la casa real, y esta vez no dejó pasar la oportunidad: invitó a su padre y hermano a los juegos invictus 2027.

Príncipe Harry

Una vez más, el príncipe Harry intenta reconciliarse con familia

Desde el 1 de abril de 2020, Harry y Meghan Markle dejaron de recibir fondos públicos de la corona británica debido a que decidieron renunciar a sus derechos, aun así siguen manteniendo su título nobiliario de duque y duquesa de Sussex. Si bien no son parte de la institución monárquica y no participan de actos de manera oficial, si forman parte de la familia y continúan con sus compromisos laborales, sociales y benéficos.

El príncipe Harry

Debido a la ruptura con las funciones reales, el duque de Sussex se ha convertido en una figura incómoda para la familia real, con numerosas apariciones en público y revelaciones de la vida íntima de la monarquía de Gran Bretaña. Sin embargo, el hijo menor de Lady Di está buscando reparar su vínculo personal con su padre, el rey, y con su hermano.

Meghan Markle y el príncipe Harry

Por ese motivo, lejos de un encuentro oficial con pompas y protocolos, el Windsor menor invitó a Carlos III y a William a participar de la edición 2027 de los juegos Invictus, como una señal de conciliación y restitución. Dicho evento se trata de una competencia creada por el mismo príncipe Harry en 2014 para veteranos de guerra. El gesto de invitar a su padre y hermano apunta tender puentes para que el posible reencuentro familiar sea el comienzo de la reparación.

Príncipe Harry

En un contexto donde las apariciones conjuntas han sido escasas y la distancia emocional evidente, la propuesta del duque de Sussex cobra un sentido simbólico: no se trata solo de participar de un acto público, sino de compartir una causa que trasciende los conflictos internos. Con esta invitación, Harry no busca una reconciliación protocolar, sino un acercamiento sincero, lejos de la formalidad de los actos reales.

J.O