Damián Potenza, el empresario elegido por las celebridades

Cuando ve a la distancia el camino andado, Damián Potenza (38) evoca a una fuerza divina, como parte del camino que lo llevó a cumplir sus sueños. “Creo que Dios me ha puesto la posibilidad de que cada objetivo que apareció en mi cabeza sucediera. Soñé con jugar al fútbol y se me dio. Soñé ponerme una empresa de muebles y superó mis expectativas. Estoy feliz siendo un pibe de barrio de Flores, de haber cumplido sueños no solo a nivel económico, sino a nivel personal”, asume el exfutbolista de elite y fundador de “Baires Wood”, la empresa de diseño de muebles “a medida” que con los años sembró una clientela VIP de celebridades.

“Yo vengo del mundo del deporte, que está conectado con el medio artístico, político y va todo de la mano. Cuando dejé el fútbol la gente que me concia se empezó a interiorizar en lo que hacía. Empecé con Valeria Lynch, siguieron Pamela David, Carlos Menem, Zulemita”, cuenta sobre esta pasión como designer que le devuelve la misma plenitud que jugar a la pelota.

“Jugué 25 años en los cuales 11 fui profesional de la elite, ya sea España, en Grecia e Italia. Conocí un montón de culturas e hicieron que cuando vivía en Madrid pudiera acercarme a lo que es el diseño de muebles. Y es por eso que llego a cumplir mi objetivo: que es plasmar en Argentina lo que yo veía tanto en Europa, que me gustaba y me apasionaba. En España estudié diseño con una reconocida profesora y hoy puedo plasmar lo aprendido en mi empresa”, admite. Sobre sus trabajos actuales, Potenza destaca al Chato Prada, a quien le diseñará la oficina en su casa, a Ingrid Grudke y a Nicole Neumann, que lanzará su propia línea en “Baires Wood”. “A Nicole le estamos haciendo toda la casa: placares, vestidores, diseños en los muebles del baño, de la entrada de su casa, adaptando un diseño personalizado y exclusivo para ella”, detalla con orgullo.

“Debe ser que uno genera confianza, estar 12 años con celebrities de todo el país o los que sean. Creo que hacemos algo que está copado, a tu medida, distinto, y nos adaptamos al cliente y por eso también nos eligen y depositan su confianza en nosotros. Siento que tanto mi papá como mi abuela que ya no están, me han tocado con la varita mágica y hoy estar acá es mucho para mí. Desde que soy chico que la carpintería ya me gustaba, porque en mi barrio había muchos polacos y siempre estaban con la madera y yo los contemplaba. Por suerte mi abuela me vio cumplir parte de mis sueños”, cierra.