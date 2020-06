Daniel Osvaldo chicaneó a Jimena Barón con una nueva versión de "La Cobra"

Como a cada instante, Jimena Barón, hace un reality de su cuarentena junto a Daniel Osvaldo y Momo, el hijo de ambos. Las historias de Instagram muestran a ¿la ex? pareja en los diferentes momentos de la convivencia y es ahí donde se ven sus miradas cómplices con algunos guiños entre ambos dando a entender que los conflictos entre ellos quedaron definitivamente sepultados.

La cuarentena para Daniel y Jime sirvió para demostrarse que entre ellos todavía quedan muchas cosas en común y si bien todo indica que la reconciliación es un hecho, todavía se espera la palabra de la actriz que lo confirme.

Ayer, Jime se propuso hacer ñoquis y con la compañía del niño y de Daniel. La cantante llevó a cabo un exquisito plato que luego disfrutaron juntos, en familia.

Mientras pelaba las papas, Jime le dijo a Osvaldo que ella no se quemaba a pesar de que estaban calientes y al agarrarla él, la autora de "La Tonta" le dijo pícara: "Vos estás más caliente que la papa".

El proceso del plato continuaba y ella indicaba paso a paso cómo se hacía, hasta que contó con la colaboración activa del futbolista quien torpemente tiró un ñoqui al suelo lo que lejos de ser un conflicto, generó la risa de la familia.

Momo, comenzó a pisar las papas y su madre le dijo "hacelo con amor", a lo que el niño respondió: "Esto no es con mucho amor. si dicen con amor no lo crean porque destruirlo no es amor", y sus padres quedaron sorprendidos por la inesperada reflexión del niño.

Al instante Osvaldo nuevamente apareció en escena, entonando el estribillo de la cobra a su manera: "Soy la cobra que se cobra y luego te hace ñoquis bebé". El tema que Barón escribió en el momento de mayor crisis de ambos y que ahora sólo es una anécdota.

En otra parte, las miradas fulminantes entre ellos produjeron un silencio que la actriz rompió: "¿Quién lo iba a decir no? y él respondió mimoso con la misma frase pero en tono afirmativo: "Quién lo iba a decir".