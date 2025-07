En una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Marta Fort, modelo y referente de la moda, reveló que su padre, Ricardo Fort, le sigue enviando señales desde su partida. A más de una década del fallecimiento del empresario y artista mediático, la joven de 21 años aseguró que nunca dejó de sentir su energía. “Por más que no pueda verlo, nunca sentí que su presencia no estaba”, confesó.

Las señales de Ricardo Fort

Durante la charla con Maugeri, Marta se animó a contar una experiencia íntima y espiritual que vive desde que su padre falleció en 2013. “Siempre sentí su energía y obtuve algunas señales de él”, expresó la influencer. Aunque no puede verlo, la heredera de “Felfort”, la emblemática empresa de chocolates y golosinas, afirma que su padre sigue guiando sus pasos.

“En algunas situaciones, en las que siento que necesito algún tipo de guía o una opinión, porque estoy triste o confundida con algo, le pregunto a él si está bien lo que estoy haciendo o qué me diría él. Pienso mucho cómo actuaría él en algunos casos”, explicó.

La hermana melliza de Felipe Fort también recordó que, muchas veces, esas señales aparecen a través de la música. “Por poner un ejemplo, me pasa mucho con la música. Estar hablando de él y justo salta una canción que él cantaba”, reveló.

Marta Fort en +Caras: “Siempre sentí su energía y obtuve algunas señales de él”.

Esa conexión, casi mística, forma parte de su vida cotidiana. Lejos de buscar explicaciones racionales, Martita, como cariñosamente la llaman, se deja llevar por la energía de quien fue una de las figuras más populares y estridentes de la televisión argentina.

La energía inolvidable de Ricardo Fort

Posteriormente, cuando Maugeri le preguntó cómo recuerda la energía de su padre, la joven referente de la moda fue contundente: “Él tenía una energía que ni yo ni nadie va a poder olvidar. Era una energía con muchísima presencia. Creo que nadie va poder borrar o igualar como era él”.

Esa energía —vibrante, única e inconfundible— sigue viva en la memoria y el corazón de su hija. “Cuando me acuerdo de él me pone triste por la melancolía, no por recuerdos negativos ni nada, por los buenos momentos que pasamos”, aseguró.

Ricardo Fort y su hijos: Marta y Felipe Fort.

Además, con serenidad, expresó: “La conexión que yo siento con él la siento de un lado más pacífico. Él sufrió mucho por un montón de cosas y siento que ahora puede llegar a tener una energía más relajada. Está en paz”.

Más de una década después de la partida de Ricardo Fort, su hija Marta Fort mantiene vivo su legado emocional, artístico y espiritual. Con sensibilidad, compartió cómo su figura paterna continúa acompañándola en los momentos más significativos de su vida. De esta forma, la hija del mediático dejó claro que, aunque no lo vea, su papá sigue estando muy presente.