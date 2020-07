Demi Lovato regala sus costosas botas Balenciaga

Involucrada con las diferentes problemáticas sociales, Demi Lovato ya no sabe cómo hacer para incorporar a su causa a los millones de seguidores y, pensando en una solución que daría frutos, tuvo la excelente idea de abrir su vestidor y ofrecerlo de una manera muy particular.

La cantante decidió que, para interesarlos de forma fehaciente, una buena manera era seducirlos con la posibilidad de darles su ropa. Fue como propuso a los interesados entrar a su perfil y en la plataforma de la organización Propeller ingresen para ganar puntos firmando peticiones para reclamar que los jóvenes voten libremente mirando los videos que explican en qué consiste el racismo sistemático, compartir publicaciones que reclaman contra la injusticia racial y llenar un formulario en el que se comprometen a votar en las próximas elecciones estadounidenses.

Las personas que más puntos acumulen, más posibilidades tendrán de llevarse algunos de los premios que constan de las exclusivas prendas que Demi tiene en su amplio vestidor. En el mismo posteo también abre la posibilidad de que se hagan donaciones para el movimiento Black Lives Matter.

El catálogo que Lovato renueva cada semana, ofrece entre otras exclusividades, las botas Balenciaga que usó en el videoclip "Sorry not sorry", una camisa correspondiente a la gira de conciertos en el 2014 y varios modelos del programa "The X factor".