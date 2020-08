Duro enfrentamiento del Puma Rodríguez con sus hijas

José Luis "El Puma" Rodríguez es padre de cuatro hijas mujeres: Liliana, Lilibeth, Lila y Génesis, esta última de su segundo matrimonio. Sin embargo el cantante sólo tiene vínculo con la menor de ellas y con las otras el trato es nulo.

En una entrevista que brindó a la periodista Luz María, El Puma se refirió a su sentimiento por la distancia con sus hijas de una forma muy despectiva, que despertó la ira de sus hijas mayores quienes le contestaron en un video en las redes

La periodista le pregunta en un momento de la charla qué pasa si sus hijas se mueren mañana y no hubo tiempo de hacer esas pases a lo que el cantante, respondió "No pasa nada , nos vemos en el cielo" y cerró con una fuerte risa.

La respuesta de sus hijas no tardó en llegar. En un video dejaron ver el profundo enojo con su padre: "Nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones publicas en contra nuestra", comenzaron el relato simultáneo de Lilibeth y Liliana.

"Quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más. Ningún padre que ama a sus hijas habla así", dijeron visiblemente dolidas y continuaron: "Cuando necesitas promocionar algo nos utilizas. Ahí sí te conviene mencionarnos, cosa que era prohibido en tus entrevistas"

"¿Cuál fue el motivo de tu distancia?, se preguntaron y respondieron: "Para mantener en morbo al publico y a los medios".

Cada vez más metidas en su catarsis las hermanas continuaban dirigiéndose a su padre: "Dices que pronto va a llegar el momento de la reconciliación y estuviste al borde de la muerte y no era ese el momento".

Enojadas, acusaron a su padre de utilizarlas comercialmente: "Pero ahora promocionas y sí podía ser el momento porque te conviene. Tienes la osadía de dar la posibilidad de una reconciliación por las redes. Buscas publicidad a costillas nuestras."





También se refirieron a la manifiesta fe del cantante: "Deja de hablar de Dios porque no lo conoces. Creas un show mediático agrediendo a tus hijas. El Dios que conocemos es el de amor y reconciliación, unión y reconstrucción".

"Mirate como Dios y el mundo te ve: Un ser humano prepotente, altivo, arrogante sin una pizca de humildad, soberbio"

También se refirieron a la nueva familia que El Puma formó: "Uno puede divorciarse pero jamas de los hijos. Yo no te hice nada ni a ti ni a tu familia. te reto ante dios y el mundo a que lo digas y tu lo sabes. Yo conviví 6 meses y nunca tuve ni un si ni un no. ¿Dónde están las agresiones?

"Me desterraste de tu vida y nosotras te recibimos cada vez que decidías vernos, esporádicamente. Siempre nos escondiste, nos trataste como amantes en vez de hijas. Me pedías que camine detrás porque no querías que nos vieran"

"No podía entender cómo después de una operación tan dura, mantenías tan duro tu corazón. Mandamos miles de texto que ninguno fue contestado. No teníamos información tuya. Quisimos verte para orar por ti ya que no era momento de división, pero nunca me contestó tu mujer"

"Promocionaste pero vende la historia de tu vida y busca los escándalos, pero no aquí. Busca alrededor de ti que hay bastante tela para cortar. No queremos ensuciarte con las cosas que has hecho, porque tenemos mucho para contar".

Para finalizar, las hermanas dijeron: "No has aprendido nada. Te perdonamos todo, el rechazo y el repudio porque creemos en el Dios que une y arregla, restaura. Somos mujeres completas".

Somos mujeres de Dios. No nos ha faltado nada porque tenemos al mejor papá del mundo; Jehová , Dios y nada nos faltará"

"Adios papá"