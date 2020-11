El conmovedor mensaje de Anna Chiara del Boca en el día de su cumpleaños

En una celebración íntima pero llena de emoción, Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca celebró la llegada de sus 20 años.

Con 4 tortas coloridas en forma de corazón, cada una con las letras de su nombre y mariposas posadas en cada una de ellas, Anna Chiara aprovechó ese momento tan importante de su vida para hacer catarsis y compartirlo con sus seguidores en las redes.

"Siento la necesidad de hacer mención y agradecer profundamente a la incontable cantidad de mensajes que me llegaron en el último tiempo: Mujeres más grandes o más nenas, de madres, de sus hijas, abuelas, todas de igual a igual. Palabras de apoyo, de compañía, hasta de admiración" comenzó su mensaje y continuó: "Soy sólo una piba que da la casualidad tiene un apellido púbico, y con ello mi intimidad. Si mi minúsculo granito resonó y pudo ayudar a tantas, entonces hay algo que insignificante o no, estoy haciendo bien. Gracias por fortalecerme virtualmente", dijo Anna Chiara en clara referencia a la denuncia por abuso sexual que le inició a su padre Ricardo Biasotti.



"Hace 2 años creía festejar el cierre de una etapa, me di cuenta que no hay cierres, sólo comienzos. La libertad no es una edad, es una lucha. Ayer soplé no sólo por la mía, por la de todas. El más feliz (lleno de mucho amor, mariposas y comidita rica) primer día de veinteañera para mi. Gracias infinitas" concluyó Anna Chiara que mostró en diferentes imágenes ese día tan especial.