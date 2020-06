El mega concierto virtual de Miley Cirus, J Balvin, Shakira y Justin Bieber

View this post on Instagram

On June 27, Shak is joining @glblctzn & @europeancommission for the #GlobalGoalUnite Concert, an event bringing together scientists, philanthropists, artists, comedians and more to fight for equal access to COVID-19 healthcare. #linkinbio El próximo 27 de Junio, Shak se suma a @GlblCtzn y a la @europeancommission en el concierto #GlobalGoalUnite. Un evento que unirá a científicos, filántropos, artistas y más para luchar para un acceso igualitario a tratamientos de COVID19.