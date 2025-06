Alexandra de Hannover entre el legado, la moda y la literatura: "Mis hermanos mayores han hecho que el futuro me asuste menos”

Alexandra de Hannover lleva una vida discreta y tranquila, y demuestra un profundo sentido de la reflexión. Alex, como ella pide que la llamen en la entrevista que brindó para el medio Elle, se sincera completamente sobre su vida, su familia y su futuro profesional.

Alexandra de Hannover

Alexandra de Hannover: el linaje, del arte y la calma de una royal distinta

La princesa es sin dudas una de las royals con más influencia en su generación. La hija menor de Carolina de Mónaco y Ernesto Augusto de Hannover con tan solo 25 años se consolida como una referente de la moda y del arte.

Oficialmente, su designación es el de Alteza Real princesa Alejandra Carlota Ulrica Maryam Virginia de Hannover, duquesa de Brunswick y Luneburgo, y princesa de Gran Bretaña e Irlanda. Proviene de un linaje monárquico de larga data por parte de su padre; del lado materno, es la nieta menor de la actriz norteamericana Grace Kelly.

La princesa, quien actualmente mantiene un noviazgo con Ben Sylvester Strautmann, confiesa que la relación más importante y significativa que mantiene actualmente es con sus hermanos: Me siento muy afortunada porque, con ellos, han ido llegando sus parejas y sus familias, y tengo una gran relación con todos. Eso ha hecho que el proceso de madurar sea menos intimidante (...) ha hecho que el futuro me asuste menos.” expresó.

Sobre su madre, Carolina de Mónaco, expresa su admiración ante la resiliencia y su capacidad para mantenerse fiel a ella misma: “Es muy valiente y jamás entra en pánico, es increíblemente fuerte”.

Alexandra, una It girl del arte, la moda y la literatura

Alexandra de Hannover se define a sí misma como una mujer creativa, sensible y perspicaz, siempre conectada con la filosofía y las ciencias políticas, hoy encontró su verdadera pasión en la literatura. “En cuanto a los libros que he descubierto en mi vida adulta, me fascina la trilogía A contraluz de Rachel Cusk y todo lo que ha escrito, o las novelas de Elif Batuman, como La idiota y O lo uno o lo otro, porque creo que hace un trabajo increíble combinando erudición con una maravillosa historia de crecimiento personal.” afirma en su entrevista con el medio Elle.

Respecto a la disciplina y el trabajo duro, la princesa afirma que el deporte de su juventud, el patinaje artístico, fue clave para desarrollar este aspecto de su vida que luego pudo proyectar a todos los ámbitos de su vida.

Y como no podía ser de otra manera, Alexandra de Hannover también tiene una opinión formada sobre la moda. La it girl de la realeza europea afirma: “para mí, la moda representa expresión creativa y de tu identidad, y eso puede significar cosas diferentes en distintos momentos.”

Con una vida discreta, atravesada por la discreción, la moda y la literatura, Alexandra de Hannover se presenta como una joven royal que, sin buscarlo, deja huella. Entre recuerdos familiares, admiración por sus hermanos y una mirada serena sobre el porvenir, reafirma aquello que expresó desde el inicio: crecer acompañada le dio la calma necesaria para no temerle al futuro.

J.O