El mensaje de Andrea Pietra a su hija por el 10° aniversario de su adopción

Un día como hoy hace tan solo 10 años la vida nos cambio por completo,los sueños se superaron a sí mismos y el amor aterrizó en nuestra casa para quedarse para siempre ...un día como hoy hace 10 años nos conocimos nosotras dos , nos miramos nos reímos y nos hicimos esta panzada de amor que crece y crece y es definitivamente la felicidad. Amarte hija mía es un regalo de todos los días . Feliz aniversario para nosotras 🙋🏽‍♀️🙋🏿‍♀️