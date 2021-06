El "youtuber" Damián Kuc fue atacado por una anaconda

Damián Kuc, quien en Youtube es reconocido por sus "Historias Innecesarias", vivió un doloroso momento tras con una anaconda que le mordió una pierna.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el generador de contenido contó cómo ocurrió este peligroso cruce con la serpiente. Kuc se encontraba en la Reserva Natural Monte Constanza en la localidad de Colonia Benítez, provincia de Chaco, junto a un grupo de expertos, para liberar al animal que estaba en una situación de peligro.

“La estábamos por liberar, se mandó por debajo de la mesa y apoyó su cabecita enteramente sobre el borcego. Me miró la pierna y yo dije ‘it´s over’ (‘se acabó’)“, comentó Damián a través de sus historias.

“Uno por verlo en Animal Planet, sabes cuándo va a atacar. Se tira para atrás y hace como un signito de pregunta con la cabeza y tira para adelante… Lo estaba haciendo y yo dije ‘ya está, hoy no la cuento’", continuó su relato.



Por último, cerró: “Pega el tarascón y siento que solo me agarra el pantalón… Me muerde lo que creo que fue el pantalón y dije ‘fue solo un rasguño, no se preocupen’. Y luego cuando procedo a levantar el pantalón, noto la herida de guerra”.