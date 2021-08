Esperanza Careri, la última eliminada de La Voz se refirió a su pelea con otra concursante

Esperanza Careri deslumbró en La Voz, con la interpretación del tema "I will always love you", el tema que Whitney Houston popularizó en la película "El guardaespaldas". Ahora la nueva eliminada del certamen, habló de todo e hizo mención al escándalo que se la vínculo con otra participante.

"Crecí como artista y logré soltarme más en el escenario. Aprendí de mis compañeros y de los coaches, no sabia que iba a llegar tan lejos. Mi objetivo era pisar ese escenario, llegué a octavos de final así que estoy muy contenta", dijo Esperanza en diálogo con Moskita Muerta. "Ahora valoro mi voz más que antes. En la audición a ciegas logré lo que yo quería, que se dieran vuelta todos", manifestó orgullosa de su paso por el programa.

Careri destacó la importancia que tuvo Lali Espósito en su crecimiento: "Lali es un ser de luz, te hace sentir una más, es como si estuvieras con una amiga de toda la vida. No me hizo sentir que estaba frente a una celebridad como es ella", elogió a la jurado y agregó que se quedó en ese momento con las ganas de irse con Lali pero ya habia decidido ir con Mau y Ricky "Pero a ella la admiro un montón", agregó.

La mendocina contó además que, al retirarse del escenario, Lali fue a abrazarla y le destacó su gran talento. Le dijo que podía hacer cosas que nadie más puede y que eso le dio mucho ánimo. También dijo que Lali sabe valorar el talento de otras personas: "Ella me dio mucha confianza", aseguró.

Esperanza recordó el enfrentamiento con la participante Jéssica.

En otra parte de la entrevista se refirió al choque que tuvo con la participante Jéssica, quien la acusó de no haber cantado. "Me sentí muy mal. No tuvimos feeling.", expresó con tristeza y agregó: "No nos llevávamos mal y me sorprendió que diga eso en el escenario porque yo fui a los ensayos", dijo refiriéndose a la acusación de su contrincante de que no había ensayado el tema y agregó más al respecto: "Siento que a ella le molestó que no haya podido cantar pero me lo tenía que haber dicho a mi en la cara y no en el escenario", pero con la firme intención de justificar a su compañera, dijo: "Ella me aclaró que no estaba en contra mio y le salió decir eso, pero después me pidió disculpas".

Recordando ese difícil momento dijo que no fue una buena presentación, pero sin embargo le gustó que haya sucedido porque la gente se acuerda de eso. En relación al vínculo con su compañera dijo que tal vez hagan un vivo para aclarar eso.

"La Voz Argentina": Lali Espósito sorprendió con un nuevo look con lencería de encaje

Lali Espósito es sin dudas una de las jurados más queridas de "La Voz Argentina". La cantante y actriz deslumbra cada noche con sus devoluciones y divertidos comentarios, pero también con sus jugados looks.

En la gala del viernes, el look de la cantante estuvo en boca de todos luego de que compartiera infartantes fotos desde el camerino. A través de Instagram, Lali se mostro luciendo una lencería de encaje negro previo a enfundarse con un traje negro de mangas largas y brillos que fue furor.

LP