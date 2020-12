Evelyn Von Brocke habla por primera vez sobre su vínculo con la reina Letizia de España

La última vez que Evelyn Von Brocke (53) visitó Washington DC fue durante unas vacaciones con sus hijos. Pero aquel viaje a la capital de los Estados Unidos resultó mucho más que un destino turístico. “Les mostré dónde vivíamos hace casi 20 años y el colegio al que fueron”, argumenta la periodista que dos décadas atrás se instalaba en el Distrito de Columbia donde se desempeñó como productora general para Televisión Española.



“Me mudé en el 2000 con un bebé de 9 meses y una niña de 4 años, hasta el 2004, porque lo mandaron en ese momento a Fabián (Doman) por un trabajo de Infobae y yo levanté campamento acá. Mandamos a los chicos a una escuela alemana y fui tocando puertas hasta que me contrataron. Fue extraordinario porque al estar acreditada entré a la Casa Blanca, al Capitolio y a todos los lugares donde realmente nadie puede entrar”, asegura a CARAS quien el mismo 11 de septiembre de 2001, el día del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, conocía a la actual reina consorte de España que entonces era periodista.



“A Letizia (Ortiz) la mandaron de apoyo. Había venido por una semana y se quedó un montón de meses porque vino el Ántrax, Afganistán, Irak, era una efervescencia que nunca terminaba. Mi primera impresión fue que era muy macanuda e impecablemente puesta a la hora de producirse, desde la ropa, el maquillaje, el peinado, siendo ella la artífice de dicha situación porque ella se tenía que hacer todo. ¡Y lucía impecable! Tenía todos trajecitos muy combinados, siempre era todo un composée entre el trajecito, el pelo y el maquillaje. ¡Ella era su propia productora de moda! Todos los días se hacía un baño de crema para no tener frizz, se levantaba a las 3am, se metía en la bañadera y después estaba una hora con maquillaje hasta que se iba conmigo para la oficina. Para ella no era un sacrificio, era poner todo a la hora de que se encendía la cámara. Aprendí un montón viéndola”, revive Von Brocke cuya convivencia con su alteza la llevó en más de una ocasión a que cuidara de sus hijos.



“Venía mucho a mi casa y se quedaba con mis chicos jugando, al más chiquito tirándole la pelota mientras yo me ponía a cocinar o hacia otras cosas. No era que yo le pagaba para ser niñera, lo hacía de onda. Mi hija se acuerda de algunas frases o cosas que le dijo, sobre todo cuando le muestro las fotos. Me acuerdo que ella era muy aniñada en jugarle. “Coco”, mi hija mayor, una vez le dijo: “yo no soy tan chiquitita para este juego, juguemos a algo más de grandes” y ella se mató de risa como diciendo “tenés razón, eso es para tu hermanito no para vos”. Vino muchísimas veces y estábamos como 12 horas juntas todo el día. Yo era la primera que la buscaba porque ella no tenía auto y había mucha nieve, íbamos al laburo, la dejaba y me venía a mi casa. O se venía conmigo si era un fin de semana”, revela la actual panelista de “Cortá Por Lozano”.

Si bien no forjaron una relación de amistad, Evelyn comenta que a sus 30 años la mujer del rey Felipe conocía de antemano qué clase de candidato quería a su lado. “Tenía muy en claro el tipo de pareja que quería elegir y me parece extraordinario tenerlo tan claro para esa época. Porque a mí me criaron con la familia Ingalls y creo que le pifié. (Risas) Ella sabía que quería una persona con reputación, un empresario, que se aggiornara a su carrera, decía que el periodismo era muy atrapante porque podías entrar a todos lados desde un lugar muy básico, que era uno social, que te abre puertas y alfombras rojas a donde quisieras, teniendo el carnet de periodista. Ella consideraba su profesión muy importante y buscaba alguien que estuviera a la par”, comenta la panelista y agrega: “Lo importante en la vida no es llegar sino perdurar, y ella perduró. Indudablemente le ha puesto ese empeño que ya tenía en el periodismo, por tratar de hacer una buena columna, seguramente lo habrá hecho como Reina. Era de querer saber siempre lo que no y de hecho un montón de veces le preguntaba cosas políticas a Fabián (Doman) de alguna cuestión que ella no entendía porque era muy técnico lo que estaba pasando y no era de ese palo. Siempre estaba en la búsqueda de querer saber. Como Reina supongo habrá aprendido un montón, no sé si es popular, yo soy más fan de Lady Di absolutamente”.

Sobre el día que Letizia conoció al entonces Príncipe, la periodista, detalla: “Fue al Mediterráneo porque hubo una pérdida de petróleo de un barco y le hizo una entrevista vestida como los trajes hoy en día blancos de los médicos de covid y ahí se empezaron a conocer. Después una de las infantas le ayudó a tener cenas en secreto y fue la que los ayudó a que pudieran tener contacto”. Y aunque con el tiempo perdieron contacto, Evelyn se comunicó con su ex colega el día antes del casamiento Real. “La llamé para desearle mucha suerte y ahí me dijo que le sacaban el celular, que ya no iba a tener más ese número. Fue muy rápido, me dijo: “Hola, hola, sí ya me van a sacar el celular, gracias por tus saludos, te mando un beso enorme espero que estes bien, chau chau me respondió”. Buena onda pero apurada y seguramente la debe haber llamado medio país y media redacción de la televisión española. Ella igual después causó una impresión extraña porque volvió a la redacción y saludó a todos con la mano. Y le dijeron: “flaca, te conocemos en la trinchera, somos nosotros”. No sé si Máxima no hubiera dado un abrazo en esa situación, si estás trabajando más de una década con tu gente, eso fue muy extraño, como ella se apropió de su rol de Princesa ante el de periodista”, confesó quien tras un cuadro delicado de COVID-19, que aún le provoca secuelas leves en el cuerpo, celebra la vuelta al magazine de Telefé. “Aprendí que hay un post covid que hay que darle mucha bolilla. Pero contenta con un grupo muy divertido y ameno y con Vero Lozano también. Estoy en uno de los lugares donde siempre quise y quiero estar”, cierra.

