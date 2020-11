Explosivas declaraciones de Mariana Nannis contra la novia de Claudio Paul Canniggia

El divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Cannigia, sigue generando controversias. A pesar de que el pájaro ya habría entregado el dinero que le corresponde a su ex, Nannis quiere más y encima no soporta a la nueva pareja del futbolista, Sofía Bonelli.

Instalada en Miami donde según ella todo es más divertido, la mamá de Charlotte, Alex y Axel Canniggia, publicó en su historia de Instagram, un contundente mensaje para Bonelli, en rima de poesía y con la imagen de la mujer de fondo cosa de que no quepan dudas de quién es la destinataria del posteo: "Lo que te voy a decir te va a alterar,..y no creo que lo puedas superar...Todas tus cirugías no se pueden enumerar...pero lamento que la nuez no te la puedas operar", decía el mensaje en el que aseguraba que Bonelli es una chica trans.

Lejos de quedarse callada, Nannis apareció en el programa "Informados de todos", en el que aseguró que su ex marido es un delincuente que estafó al gobierno anterior y que quiere que vaya preso, y agregó que ella se tuvo que ir a Miami porque estaba amenazada. Por otra parte dijo que con Sofía están juntos desde cuando ellos aún eran marido y mujer: "Me usó y ahora está con ese mamarracho. Me tiene que dar lo que me corresponde", finalizó furiosa.