Fede Bal impulsa un importante desafío humanitario

Con una enorme felicidad hoy quiero presentarles “Team Solidario” Somos @balfederico @pepeochoa88 @ruloroisman @nicorejlis @martinavalia Todos tenemos un objetivo común: hacer y contagiar la solidaridad. Seremos un puente entre quienes necesitan y quienes pueden dar. Contactanos, seguinos y #SumateAlTeam IG @teamsolidarioarg TW @teamsolidarioar info@teamsolidario.com.ar