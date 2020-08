Florencia Kirchner a su hija, Helena Vaca Narvaja: "Felices cinco años a la que puebla tantos rincones de mis deseo"

View this post on Instagram

Hace cinco años llegaba H un día después de lo previsto. Pensé que iba a ser leonina y compartir fecha con mi abuela, pero no fue así, como tampoco, no fueron así muchas cosas que pensaba. Comencé a criarla entre misiles que tiraban por todos lados. Llovía una persecución sobre nuestros cuerpos y yo tenía la tarea de que no creyera que la había traído a un lugar donde era imposible tener horas de tranquilidad. Horas en las que no te quisieran hacer el pánico. Todo terminó en que tuvimos que estar un año separadas. Ella yendo y viniendo, mientras yo intentaba que en nuestros encuentros no viera tanto de la enfermedad. Durante los peores meses la palabra bravura empezaba a aflorar en lo que escribía. Bravura me parece una palabra hermosa. Una de esas que me dan ganas de tipear seguido, una de esas que también aprendí a desearle a los demás, porque sé que así y de repente puede llegar la urgencia. Urgencia física, urgencia mental. Así que bravura mi amada H, y por supuesto, que seas toda libertad. Tenemos ese pacto invisible en el que ella tolera mi desorden de la lengua, mientras mis oídos su pop coreano. Con lxs hijxs también se aprende a convivir. Felices cinco años a la que puebla tantos rincones de mis deseos.