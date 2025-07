Eva Bargiela sin filtro contó todo: “sé el día exacto en el que se gestó el bebé”

Eva Bargiela habló sin filtro sobre su deseo de ser madre y cómo vive su embarazo en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). La modelo y empresaria de la moda, conocida por su paso por “Bailando por un Sueño”, atraviesa el quinto mes de gestación de su primer hijo, fruto de su relación con Gianluca Simeone, y compartió detalles íntimos sobre su historia de amor, el momento en que se gestó el bebé y su elección de parto.

Cómo fue el primer beso con Gianluca Simeone

Durante la entrevista, Eva recordó el inicio de su relación con el hijo del “Cholo” Simeone. “Fue como la prueba de fuego. Para mí, con un beso sabés todo, te das cuenta”, expresó. Y con ternura agregó: “Veníamos hablando hace mucho. Yo sentía que ya estaba de novia, pero él no lo sabía”.

Eva Bargiela: "Yo sentía que ya estaba de novia, pero él no lo sabía”.

Desde aquel primer beso con el futbolista, supo que era la persona indicada. “Cuando nos besamos sentí que no me había equivocado y con el pasar de los días, más”, contó. En ese sentido, cin vueltas y con total sinceridad, la modelo sorprendió con una revelación íntima: “Sé el día exacto en el que se gestó el bebé. Fue concebido en Europa y a fines de enero, el 28 de enero”. Aunque aún no definieron el nombre del bebé, la pareja vive este proceso con ilusión y compromiso, según relató Eva.

La búsqueda de un parto natural y sin riesgos

Posteriormente, Maugeri le preguntó cómo será el parto, Bargiela fue clara: “Me gustaría que sea parto natural, pero será como Dios quiera. Como todo en la vida, las cosas son como son. Yo soy bastante tradicional, no me animaría a que sea en mi casa”.

También destacó la importancia del respaldo profesional en ese momento: “Me gustaría que haya un sistema de salud que acompañe ante cualquier inconveniente. Por lo menos a mí me parece lo mejor ante una complicación”.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

“Estoy haciendo todos los ejercicios, todo lo que hay que hacer para favorecer el parto natural, después la vida dirá”, afirmó. Sobre su pareja, no escatimó en elogios y dejó claro que va a estar en ese momento tan especial: “Gianluca quiere estar en todo, es muy presente, compañero, muy incondicional”.

En esta etapa de transformación, Eva también compartió cómo transita los cambios físicos que trae el embarazo. “A veces me siento insegura y rara porque el cuerpo cambia. Me veo al espejo y me veo diferente”, dijo sincera. Y destacó el rol de Gianluca: “Él me da mucha seguridad, es lo más”.

La maternidad como deseo de vida

Sobre la maternidad, confesó: “Yo sabía que quería ser madre”. Además, compartió que conversó del tema con su pareja al poco tiempo de comenzar la relación: “La diferencia de edad, si bien no es mucha, los hombres tienen otros tiempos y las mujeres tenemos un reloj biológico. Son conversaciones incómodas que te ayudan a construir tu vida”. Y subrayó: “Sabíamos que queríamos tener un hijo, no sabíamos cuándo pero teníamos claro que los dos queríamos construir algo juntos. Después de fin de año nos dijimos que teníamos muchas ganas de formar una familia”.

Eva Bargiela en +Caras: "teníamos muchas ganas de formar una familia”.

Finalmente, reflexionó: “Toda mi vida me imaginé siendo madre. No es fácil ser madre, no sé cómo seré… Si tendré paciencia, si seré relajada o obsesiva. Son cosas que te pasan y te encontrás con versiones tuyas porque son roles que nunca ocupaste. Nunca tuve apuro pero siempre tuve el deseo”.

Transitando su quinto mes de gestación, Eva Bargiela atraviesa con plenitud su embarazo. La modelo, durante la conversación íntima con Héctor Maugeri en +Caras, contó con honestidad cada etapa de este proceso, desde el primer beso con Gianluca Simeone hasta su deseo de ser madre y su visión sobre el parto natural.