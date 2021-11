Fuerte cruce entre Julieta Prandi y el streamer Momo Benavides

"Momo cómo es posible que tú digas que no entiendes a los españoles cuando hablas, si estas todo el día diciendo nasheiiii”, dijo el streamer español Ibai Llanos bromeando a Momo Benavides por su dialectico. A lo que Julieta Prandi respondió en su programa ´Sarasa´, que se emite de lunes a viernes de 14 a 17 por radio la 100: “¿Quién es Momo?” y ante los dichos de sus compañeros de mesa de que debe ser un pibe, agregó: “O tonto”.

Ese mismo día, Momo salió a responderle en sus redes sociales. Lo hizo a través de historias en su cuenta de Instagram y también escribió un tweet con lo siguiente: “Una nefasta que salió de rompe portones me llamó boludo y dijo que todos los streamers somos imbéciles que no sabemos hablar. Perdón por no haber nacido como artista beboteando. Igual no pasa nada ´Si es una neeeenaaaa´ de 40 años buscando fama todo perdonado”.

La respuesta de Prandi no tardó en llegar y al día siguiente le contestó: “Momo ante todo lo obvio, no soy adepta a jueguitos electrónicos online. Por lo tanto sabrás disculpar que no sabía de tu existencia hasta que mi compañero de radio Santiago Calzarotto mencionó al aire. Dicho esto, que te agites vos y hagas lo propio con tus seguidores en un intento vano de descalificarme e insultarme, es al menos cobarde y misógino. Claramente no escuchaste el programa porque jamás usé la palabra “Imbécil”. Aunque a decir verdad, ahora me arrepiento. Decir que busco fama con vos es un insulto en sí mismo. Que sigas bien”.

